La Juventus fa sul serio, trovato il vice Vlahovic: incontro a Milano

La Juventus ha bisogno, in vista della prossima stagione, di un vice Vlahovic: occhi puntati in Serie A, nel mirino finisce un profilo in particolare.

La Juventus è alla ricerca del vice Vlahovic e per trovare il profilo migliore guarda all’interno della Serie A. Occhi puntati allora sull’attaccante arrivato solamente un anno fa, ma che si è dimostrato il più delle volte come un faro per i propri compagni. Gli ultimi dettagli.

La Juventus dunque pensa ai colpi da mettere a segno in questa sessione di calciomercato che sta ufficialmente per partire. Oltre Pogba, si pensa anche al reparto offensivo. Da dover andare a rafforzare.

Con il riscatto di Alvaro Morata ancora in bilico, e la possibile contropartita di Moise Kean da introdurre per agevolare l’affare con l’Atletico Madrid, è ufficialmente partita la caccia per un vice Vlahovic. Nelle idee dei bianconeri finisce allora il profilo di Marko Arnautovic.

Calciomercato Juventus, è caccia al vice Vlahovic: svolto un incontro con l’entourage di Arnautovic

Nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’ si è parlato delle possibili trattative che la Juventus potrebbe avviare in questi giorni. Così come di quelle già avviate. Il primo profilo che Agnelli vuole portare a Torino, per fare un regalo ad Allegri ma anche ai tifosi, è ovviamente quello di Paul Pogba. Oltre lui, comunque, è caccia anche a un attaccante. Con il futuro di Morata ancora tutto da scrivere.

Secondo il quotidiano sportivo, a tal proposito, è stato già svolto a Milano un primo incontro tra l’entourage di Marko Arnautovic e il club bianconero. L’intenzione della Vecchia Signora (che nel frattempo pensa anche ai profili di Raspadori e di Berardi, oltre ai più costosi come quello di Gabriel Jesus) è quella di avere con sé un attaccante di esperienza. Che riesca a infondere anche fiducia nello spogliatoio. Doti queste che Marko Arnautovic ha dimostrato abbondantemente di avere nella stagione trascorsa a Bologna.