Inter, c’è l’assalto degli sceicchi: cifra monstre e colpo di scena

Il calciomercato dell’Inter si anima con un colpo di scena che potrebbe cambiare non poco la strategia generale del club nerazzurro.

Tra circa tre settimane l’apertura del calciomercato estivo segnerà l’inizio della stagione 2022/2023. Da allora, dopo poco meno di un mese e mezzo, avrà inizio l’edizione numero 121 del massimo campionato di calcio italiano, un torneo che mai come il prossimo anno si preannuncia incerto e tutto da seguire.

Le big sono tutte all’opera per cercare i rinforzi che fanno al caso loro. In particolare è tutta da seguire la situazione dell’Inter, che dopo aver perso il titolo smania di tornare sul trono ma deve fare i conti con delicati equilibri economici. Dybala sembra essere sempre più vicino, e con l’interesse del Chelsea per Dumfries anche il ritorno di Lukaku diventa difficile ma non impossibile.

Sarà necessario però prestare attenzione ai conti, come dicevamo. E liberarsi degli esuberi che appesantiscono il monte stipendi del club e non rientrano nei piani di mister Simone Inzaghi. Tra questi figura anche Arturo Vidal, 35 anni compiuti lo scorso 22 maggio e da tempo considerato in partenza nonostante il contratto in scadenza a giugno 2023.

Vidal, dopo l’Inter spunta l’offerta milionaria del Qatar

Secondo quanto riportato dal quotidiano cileno La Tercera, sulle tracce del centrocampista si è messo il club qatariota dell’Al Rayyan. Che intende superare il Flamengo, fino a pochi giorni fa considerato la prossima destinazione in carriera per Vidal, e che per farlo ha messo sul piatto un’offerta monstre.

Si tratta infatti di 8 milioni di dollari per una stagione con opzione sulla seconda. Un rilancio dopo che la prima offerta da 6 milioni di dollari non era sembrata convincere il cileno, che dovendo ottimizzare il finale di carriera potrebbe rinunciare al trasferimento in Brasile e raggiungere invece il Qatar.

Il tutto, tra l’altro, con 4 milioni di euro in più in tasca. A tanto ammonta infatti la clausola che l’Inter può esercitare in estate per liberarsi unilateralmente del pesante contratto del centrocampista, che altrimenti vedrebbe aumentare il proprio ingaggio, nell’ultima stagione in nerazzurro, a 9,5 milioni di euro.

Una cifra estremamente importante per le casse nerazzurre, e che può precludere l’assalto a nuovi obiettivi di mercato. Per questo quasi sicuramente Vidal si troverà libero in estate, pronto per scegliere la prossima destinazione. Che a questo punto potrebbe essere proprio il Qatar.