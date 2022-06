“Con 10 milioni si chiude”: Roma, il chiarimento del club è netto

Chi entra e chi esce in casa Roma? Uno dei giallorossi è ormai vicino all’addio, ma ad oggi servono dieci milioni per lasciarlo partire

In casa Roma c’è già voglia di cominciare la prossima stagione, con la consapevolezza di avere una squadra con delle basi molto solide. La possibilità di essere protagonista già il prossimo anno rappresenta uno stimolo molto importante per tutto l’ambiente capitolino, e da qui chiaramente si ripartirà per portare fin da subito la Roma al centro dell’attenzione. Certo, è impensabile che tutto resti immutato da qui alla fine di agosto. Ci saranno dei cambiamenti, alcuni giocatori lasceranno mentre altri arriveranno per rinforzare La Rosa a disposizione di Josè Mourinho.

Il mercato in uscita chiaramente rappresenta un elemento molto importante per tutta la dirigenza, chiamata a sfoltire la squadra di Mourinho degli elementi che evidentemente non rientrano nel progetto dell’allenatore portoghese. Durante l’arco dell’anno ci sono state delle scelte molto forti da parte del tecnico, che non si è fatto troppi problemi a tenere fuori anche giocatori che sembravano centrali per il progetto.

Roma, l’addio di Veretout si avvicina: dalla Francia un’altra pretendente

Tra i giocatori che sono stati accostati all’addio dalla capitale c’è anche Jordan Veretout. Il centrocampista ex Fiorentina è uno di quelli che evidentemente non ha trovato la giusta amalgama con Mourinho, al netto del fatto che per anni ha rappresentato un punto fermo per la squadra giallorossa. Ad oggi non è più cosi, e l’addio sembra ormai segnato.

Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, infatti, oltre al Marsiglia – squadra che lavora sul giocatore da un po’ – ci sarebbe anche il Lione. Certo, anche per la squadra di Bosz il discorso dovrà essere molto chiaro: servono 10 milioni per lasciar partire Veretout, cifra richiesta dalla Roma.