Roma, salti di gioia per Mourinho: la notizia fa impazzire i tifosi

La Roma scatenata sul mercato, Mourinho sogna in grande con le mosse di Tiago Pinto: la notizia fa impazzire i tifosi.

La Roma ha le idee chiare per la prossima stagione: iniziare, laddove questa si è appena conclusa. La vittoria della Conference League vuole essere l’inizio di un qualcosa di grande per i giallorossi e la neo-dirigenza targata Friedkin.

Qualcosa di grande che passerà, giocoforza, dal mercato. Il DS Tiago Pinto è già al lavoro per puntellare e rinforzare la rosa di Mourinho in vista della prossima stagione. L’obiettivo è quello di consegnare nelle mani dello Special-One una formazione capace di raggiungere la Champions.

E per farlo, il tecnico portoghese avrà bisogno di alcuni rinforzi. Tra questi, poi, qualche suo storico pupillo. Come riportato da ‘Sky Sport’, la Roma è vicina a chiudere per Matic, ma le sorprese non finiscono certo al serbo.

Roma scatenata sul mercato: la notizia è una manna per Mourinho

Secondo il collega ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, la Roma è vicinissima ad un tris di colpi. Oltre al forte centrocampista ex Manchester United, i giallorossi sono ad un passo anche per Mehmet Celik, terzino destro del Lille, e Solbakken, attaccante del Bodo/Glimt.

Entrambi i calciatori, infatti, risultano essere stati bloccati ed opzionati dal club capitolino, dopo un lungo lavoro di ambasceria da parte del direttore sportivo Tiago Pinto. Per Celik, l’accordo con il Lille è ancora distante, ma dovrebbe rispondere ad una cifra vicina ai 7 milioni di euro. Già trovato, invece, quello con il calciatore. Per il norvegese, il discorso è differente. Solbakken ha un contratto in scadenza a dicembre, ma la Roma proverà ad anticipare un suo arrivo, tentando un accordo con il Bodo.

Attenzione, infine, al capitolo dopo-Zaniolo: sempre secondo ‘Sky Sport, l’erede designato da Mourinho corrisponderebbe al nome di Domenico Berardi.