“Il viaggio degli eroi” racconta il trionfo del Mondiale ’82: svelato il trailer ufficiale

Le vittorie in casa Italia del Mondiale sono spesso state identificate come gesta eroiche, imprese che resteranno nella storia.

Nel corso della storia del calcio italiano spesso abbiamo vissuto momenti difficili. Il calcioscommesse, calciopoli ma anche semplici sconfitte sportive hanno fatto parte del nostro calcio, ma quasi sempre l’Italia si è rialzata alla grande. Proprio nei momenti più bui gli azzurri hanno raggiunto le vittorie più grandi, conquistando la vittoria Mondiale.

Il Mondiale del 1982 era nato tra mille polemiche, contestazioni e silenzi stampa ma gli azzurri man mano hanno realizzato una cavalcata fantastica conquistando la terza Coppa del mondo della propria storia. Una vera e propria favola che vede protagonisti il ct Enzo Bearzot ed i giocatori azzurri, bravi a reagire dopo un vero e proprio Inferno.

Nella mente di ognuno di noi che ha vissuto quella vittoria non può non esserci la voce dell’indimenticato Nando Martellini, cronista che raccontò una delle più grandi vittorie della nostra storia. “Campioni del mondo!” urlò Nando e l’eco della sua voce risuona ancora tra gli appassionati di sport.

“Il viaggio degli eroi”, un racconto Mondiale

Marco Giallini interpreta in maniera sensazionale e coinvolgente le fantastiche gesta ed il sacrificio di quei ragazzi, che, entravano nella storia nell’opera ‘Raccontiamo il Viaggio dei nostri eroi della Nazionale di calcio del 1982″. Il racconto presenta 11 tappe cruciali, undici come gli uomini che scendevano in campo ed in quei giorni facevano sognare l’Italia.

Quando la storia diventa mito e le imprese azzurre sono destinate a diventare leggenda. Nell’opera i capitoli sono impreziositi dalle animazioni di 11 animatori italiani, coadiuvati dal grande Roberto Recchioni.