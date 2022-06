Donnarumma senza pace: l’annuncio mentre è in Nazionale spiazza tutti

La novità è clamorosa. Per il portiere del PSG e della Nazionale italiana Gianluigi Donnarumma adesso potrebbe cambiare tutto.

Una notizia che potrebbe cambiare il futuro prossimo di Gianluigi Donnarumma. Mentre il portiere è impegnato con la Nazionale per la Nations League, domani il match contro l’Inghilterra, arrivano interessanti novità sul fronte club.

Stando a quanto riporta RMC Sport il PSG avrebbe deciso il nome del prossimo tecnico. Non è un mistero che la proprietà dei parigini, dopo l’addio di Leonardo è intenzionata a cambiare anche il tecnico Pochettino. Lo stesso allenatore, in una serie di Stories “nostalgiche” su Instagram ha indirettamente alimentato le voci di un fine rapporto.

Diversi nomi stavano circolando da tempo, compreso anche quello di Antonio Conte. La scelta sarebbe però caduta su Zinedine Zidane. L’ex tecnico del Real Madrid avrebbe quindi ceduto alla corte del PSG, accantonando per il momento il sogno di diventare commissario tecnico della Francia.

PSG, arriva Zidane: cosa cambia per Donnarumma?

L’arrivo di Zidane, che certamente farà felici i tifosi del PSG visto che comunque si tratta di uno dei nomi più celebri e rappresentativi del panorama calcistico francese, potrebbe però non essere un buon epilogo per Donnrumma. Dopo l’annata trascorsa in alternanza, sia lui che il ‘rivale’ Keylor Navas hanno espresso la volontà di giocare con continuità.

Con Zidane sulla panchina parigina però le chance di Keylor Navas, che è stato già portiere agli ordini di Zidane durante il periodo al Real Madrid, aumentano. Resta da vedere se Zidane sceglierà al sicurezza del rapporto che ha con Navas, oppure deciderà di dare fiducia completa a Donnarumma. In ogni caso, con il tecnico francese sulla panchina del PSG, la posizione del portiere italiano torna ad essere in bilico.