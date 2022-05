Donnarumma-Navas, la rivalità è ingombrante: il portiere dice addio al PSG

Il continuo duello nel PSG tra Donnarumma e Navas ha portato ad un portiere a dire addio al team parigino.

Il Real Madrid sabato ha vinto la sua quattordicesima Champions League. I ‘Blancos’ ad inizio anno sicuramente non erano stati annoverati tra i favoriti per la vittoria finale, ma sono riusciti a sovvertire tutti i pronostici grazie a delle rimonte incredibili. La squadra di Carlo Ancelotti, di fatto, ha eliminato il PSG, Chelsea, Manchester City ed ha sconfitto, per l’appunto, il Liverpool in finale.

Tra i team che ha battuto il Real Madrid quello che ha deluso di più è stato senza ombra di dubbio il PSG di Pochettino. Il club parigino, infatti, era il super favorito per alzare la Champions League, visto, soprattutto, la super campagna acquisti dell’estate scorsa che ha portato sotto all’ombra della Torre Eiffel calciatore come: Messi, Hakimi, Sergio Ramos, Wijnaldum e Donnarumma.

La prima stagione in Ligue1 per l’ex Milan è stata contraddistinta da vari alti e bassi. L’estremo difensore italiano, di fatto, ha compiuto diversi importanti interventi nell’arco della stagione, anche se è stato autore di errori decisivi (soprattutto quello contro il Real Madrid). Donnarumma si è giocato quest’anno continuamente il posto con Navas, ma proprio su ‘questo affolamento’ tra i pali del PSG c’è un’importante novità.

PSG, Areola dice addio per ‘colpa’ di Donnarumma e Navas: il portiere sarà riscattato dal West Ham

Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, infatti, Alphonse Areola sarà riscattato dal West Ham United. Il club inglese prenderà a titolo definitivo l’estremo difensore per la cifra di 9 milioni di euro, che si andranno ad aggiungere ai 2 milioni versati l’anno scorso per ottenere il prestito. Cifra importante per il PSG, considerando che il contratto del portiere francese sarebbe scaduto l’anno prossimo.

Areola, consapevole del pochissimo spazio che avrebbe trovato nel PSG tra Donnarumma e Navas, ha deciso di emigrare definitivamente in Premier League. Al-Khelaifi e Leonardo dovranno decidere adesso se continuare anche la prossima stagione questo duello tra l’italiano e l’ex Real Madrid o vendere uno dei due. Nelle prossime settimane sapremo sicuramente qualcosa di più.