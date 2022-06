Italia, Mancini vuota il sacco: Balotelli, l’annuncio è definitivo

Il ct dell’Italia Roberto Mancini ha parlato in conferenza alla vigilia del match di Nations League contro l’Inghilterra di Southgate.

Ultimo impegno di Nations League per l’Italia di Roberto Mancini. Il ct azzurro sta provando una nazionale ‘sperimentale’ e dopo i 4 punti ottenuti contro Germania ed Ungheria affronterà l’Inghilterra. Un impegno che evoca bei ricordi all’Italia ed ai suoi tifosi, visto la finale degli Europei vinta poco dodici mesi fa.

Dopo la quiete è arrivata però anche la ‘Tempesta’ con la clamorosa eliminazione dai Playoff Mondiali. Alla vigilia del match contro l’Inghilterra il commissario tecnico azzurro ha parlato di tanti temi e non poteva mancare la querelle riguardo Mario Balotelli. Super Mario sta facendo bene in Turchia ma nonostante ciò il ct azzurro non lo ha mai preso in considerazione. Riguardo a Balotelli il ‘Mancio’ ha chiarito:

“Voglio bene a Mario e se in questi anni avesse fatto ciò che è capace di fare, forse sarebbe anche tornato. Nel calcio tutto può accadere, ma dobbiamo puntare sui giovani in vista dell’Europeo e del Mondiale del 2026 che proveremo a vincere”.

Non solo Balotelli: Italia, le parole di Mancini

Il ct azzurro ha parlato anche del match contro l’Inghilterra, rivincita dell’ormai famosa finale di Wembley: “Sarà una partita dura, come tutte le sfide contro di loro. Ancora devo decidere chi giocherà, anche se in alcuni reparti ho le idee più chiare. Kane ci ha messo tra i favoriti? Credo che si è sbagliato, almeno penso…”

Il ct azzurro ha poi spiegato che non considera questo match come una rivincita della finale degli scorsi Europei: “Non è una rivincita, loro in questo momento hanno tanti top player”. Riguardo al possibile debutto dei giovani: “Sono con noi da 20 giorni e vorremmo farli debuttare tutti, ovviamente se sarà possibile”.