Italia-Mondiali, adesso è ufficiale: l’intervento della FIFA è netto

Italia, arriva l’annuncio ufficiale che gela Mancini e Gravina. Ancora una mazzata per gli azzurri, dopo l’esclusione ai Mondiali.

La debacle con la Macedonia del Nord è stata colossale. Fin troppo grande e pesante per essere digerita e smaltita nel giro di qualche mese. Adesso l’Italia è chiamata a ripartire, già da queste primissime apparizioni ufficiali del Mancini-bis, nel corso della UEFA Nations League.

Intanto, il sogno ripescaggio ai Mondiali non è mancato. Anzi, le suggestioni che arrivavano dal Sudamerica, e raccontavano del caso Ecuador, tenevano in piedi (molto timidamente) una remota ipotesi di partecipazione.

Un’ipotesi, però, venuta ufficialmente meno. La nazionale ecuadorena prenderà parte alla manifestazione di Qatar 2022, dopo l’intervento della FIFA.

Italia, niente ripescaggio ai Mondiali: l’Ecuador verrà regolarmente ammesso

Come diramato dalla Commissione disciplinare della FIFA, il ricorso della Federazione cilena è stato respinto. Archiviato, dunque, il caso relativo a Byron Castillo. Nei match qualificazione, l’Ecuador era stato accusato di aver schierato un calciatore colombiano. E il Cile, difatti, ne chiedeva la sconfitta a tavolino nelle gare laddove era risultato presente l’incriminato calciatore.

“Dopo aver analizzato le argomentazioni di tutte le parti interessate e considerato tutti gli elementi portati dinanzi ad essa, la Commissione Disciplinare FIFA ha deciso di archiviare il procedimento avviato contro la FEF”, scrive e comunica il principale ente amministrativo calcistico al mondo. Un comunicato che ‘condanna’ al non ripescaggio soprattutto il Cile, principale candidato a subentrare all’Ecuador.

Per l’Italia, invece, si tratta di una piccola doccia fredda. Seppur resti tale. Adesso, anche le più lontane e remote ipotesi di ripescaggio sono tramontate. Un qualcosa di non inatteso per il CT Mancini e la nostra Federazione, ma comunque difficile da ricordare e mandare giù.