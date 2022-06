Calciomercato Inter, Marotta chiude l’affare: visite mediche e firma

Inter, Marotta ha già chiuso un altro affare. Esulta anche mister Simone Inzaghi: la prossima settimana le visite mediche e firma in sede.

L’Inter di Steven Zhang è pronto a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Dopo aver solo sfiorato il secondo scudetto di fila, mister Simone Inzaghi è deciso a continuare la lotta per i vertici della classifica generale di Serie A. Anche la prossima stagione, dunque, con ogni probabilità, vedrà i nerazzurri tra le prime della classe. D’altronde la dirigenza lavora senza sosta per regalare ai tifosi e all’allenatore nomi altisonanti.

Oltre a Paulo Dybala e Romelu Lukaku, obiettivi conclamati per il calciomercato estivo, Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin sono alla ricerca di occasioni da non perdere. Sarà un mercato low cost e per questo è bene anticipare la concorrenza per i calciatori in scadenza contrattuale o vicini allo svincolo.

Calciomercato Inter, visite mediche e firma per Mkhitaryan

Oltre a Dybala e Lautaro, sulla lista dei desideri del direttore sportivo nerazzurro c’è anche il nome di Henrikh Mkhitaryan. L’armeno della Roma ha un contratto con i giallorossi in scadenza il 30 giugno 2022. Il suo addio alla Capitale, dunque, è solo questione di tempo.

Sul suo cartellino, già da diverse settimane, si è fiondato Beppe Marotta. L’ad rossonero, così come riporta l’edizione odierna di ‘Tuttosport’ sembra aver convinto il calciatore giallorosso al trasferimento a Milano. Mkhitaryan, infatti, secondo il quotidiano, è atteso a Milano proprio nelle prossime ore. L’affare è in dirittura d’arrivo, tanto che già la prossima settimana il calciatore si sottoporrà alle visite mediche di routine e incontrerà la dirigenza nella sede dell’Inter per mettere nero su bianco. Per lui è già pronto un contratto biennale da 3.8 milioni di euro a stagione più bonus che potrebbero far lievitare l’ingaggio a 4.5 milioni di euro all’anno.