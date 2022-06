“Affare da 40 milioni”: PSG, Donnarumma ritrova il compagno di Nazionale

Il PSG si prepara all’ennesimo colpo in Serie A: 40 milioni e si chiude, Donnarumma potrà ritrovare il compagno di Nazionale.

I rapporti con l’Italia e con la nostra Serie A sono sempre stati ottimi. E più di qualche volta, il Paris Saint-Germain è finito con il fare shopping nel campionato nostrano, portandosi a casa i talenti migliori e i prospetti più interessanti.

Adesso, la direzione tecnica è cambiata: non più l’italiano (si fa per dire) Leonardo, ma il portoghese Campos. Una mini-rivoluzione che, però, non cambierebbe troppo il trend e gli obiettivi del club parigino.

E anche quest’anno, il PSG ha messo i propri occhi su un giovane gioiellino del nostro campionato: Gianluca Scamacca. Una notizia che preoccupa, e non poco, le big della Serie A.

Il PSG piomba su Scamacca: Donnarumma ritrova il compagno di Nazionale?

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, i parigini starebbero facendo sul serio per la giovane punta della Nazionale italiana. “Il Sassuolo ha richieste ben definite, si tratta di un affare da 40 milioni di euro”, scrive la ‘rosea’.

Cifre che non preoccuperebbero il PSG, disposto ad offrire una chance importante al rampante Scamacca. D’altronde, la colonia italiana a Parigi è salda e rodata: Donnarumma e Verratti, suoi compagni di Nazionale, lo accoglierebbero e gli farebbero da Cicerone.

Attenzione, però, alla presenza del Milan: l’infortunio di Ibrahimovic obbliga i rossoneri a cercare un attaccante e il nome di Scamacca è in cima alla lista dei desideri. Maldini e Massara non amano le aste, ma l’inserimento di qualche contropartita potrebbe aiutare i lombardi a limare il prezzo. Di certo, il futuro del bomber azzurro resta ancora tutto da scrivere.