Calciomercato Milan, colpo Scudetto: scambio e top player in arrivo?

Il Milan non molla il top player in vista della prossima stagione. Per Maldini, è il colpo Scudetto da regalare a Pioli dopo la vittoria del campionato.

Lo Scudetto è stato un traguardo storico. Sia per com’è arrivato, sia per le difficoltà che ha dovuto superare il Milan in questo nuovo corso tecnico, targato Stefano Pioli. Adesso, i rossoneri sono già al lavoro sul mercato per blindare il proprio primato in classifica.

Anche perché le altre scalpitano e i cugini dell’Inter non hanno alcuna intenzione di mollare il colpo. Anzi, i nerazzurri (come la Juventus) stanno rilanciando sul mercato e inseguendo obiettivi di assoluta qualità come Dybala o Lukaku.

Il Milan, dal canto suo, è fresco di cambio di proprietà e attende i primi colpi del duo Maldini-Massara. Primi colpi in formato Scudetto, con la dirigenza rossonera a caccia di un top player capace di migliorare la rosa di Pioli.

Milan, ecco il colpo Scudetto: nel mirino Zaniolo, c’è l’ipotesi di scambio

Colpo e regalo Scudetto che corrisponderebbe al nome e al cognome di Nicolò Zaniolo. Il trequartista della Roma è ancora ben lontano da un rinnovo con i giallorossi e, quest’estate, rischia di salutare la Capitale per accasarsi in un nuovo club. Magari, ancora in Serie A. Dopotutto, l’interesse del Tottenham risulta scemato. E la stessa Juventus sembra aver virato su obiettivi ritenuti maggiormente prioritari.

Ragion per cui, campo aperto al Milan: come evidenziato dall’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, i giallorossi sono in attesa di una mossa da parte di Maldini e Massara per il fantasista classe 1999.

Tra le varie proposte formulate dagli intermediari rossoneri, risulta esserci stata anche quella di uno scambio. Un’ipotesi che non scalda troppo la Roma, seppur abbia manifestato interesse – racconta ‘Il Messaggero’ – per il solo nome di Tommaso Pobega. Sarà lui la chiave per sbloccare l’affare Milan-Zaniolo? Al mercato l’ardua sentenza.