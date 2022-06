Roma, super scippo al top club di Serie A: anche Mourinho gongola

La Roma prova a soffiare un top player ad una formazione di Serie A: l’offerta dei Friedkin è già pronta, il calciatore ci sta pensando

José Mourinho ha subito vinto. Il suo arrivo alla Roma ha prodotto la vittoria in Conference League. Il tecnico ora vuole subire un gradino in più nella sua seconda esperienza giallorossa. L’obiettivo è quello di migliorarsi ancora per puntare ad una stagione ancora più positiva rispetto alla prima. Il portoghese vuole potenziare la sua squadra rivolgendosi a calciatori veterani.

La Roma, dopo Matic, punta un altro elemento affidabile e maturo nel reparto offensivo. L’idea è quella di consegnare esperienza in ogni linea del campo. E a questo proposito, con Rui Patricio, Smalling e Matic ora si prova ad aggiungere Dries Mertens.

Calciomercato Roma, affondo per Mertens: i giallorossi hanno un piano preciso per soffiare il belga al Napoli

Secondo il ‘Corriere dello Sport’, la Roma cerca un terzo elemento da affiancare ad Abraham e a Shomurodov, che nel suo primo anno giallorosso non è riuscito ad impressionare. Un posto sarà liberato da Felix. Il giovane calciatore sembra diretto alla Salernitana, club nel quale da qualche giorno si è insediato Morgan De Sanctis nel ruolo di direttore sportivo. L’ex portiere è il suo scopritore.

La società capitolina prova a soffiare ora Dries Mertens al Napoli. L’attaccante, che interessa ai giallorossi pure per la sua capacità di occupare più ruoli, chiede ai partenopei 2.4 milioni di euro più bonus. Altri 1.6 milioni di bonus alla firma e altri 800 mila euro per i suoi agenti. Condizioni che la squadra di Aurelio De Laurentiis non intende soddisfare. E che, per la verità, non intende raggiungere neppure la Roma che propone un accordo di un anno più opzione vincolata al numero di presenze. I Friedkin offrono un ingaggio di circa 2 milioni, oltre a commissioni entro il 10%, in linea con i parametri del club. A questo punto, sta a Mertens decidere, con Gattuso – neo allenatore del Valencia – che potrebbe tentare un inserimento lastminute.