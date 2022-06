Calciomercato Empoli, cessione di un big? La richiesta di Zanetti

Per accontentare Paolo Zanetti, nuovo allenatore dell’Empoli, il club potrebbe cedere uno dei big

L’Empoli ha deciso di separarsi da Aurelio Andreazzoli, dopo un’ottima stagione culminata con la conquista della salvezza. Una decisione che ha lasciato abbastanza perplessi i tifosi e gli addetti ai lavori. Per il post Andreazzoli, il presidente Fabrizio Corsi ha deciso di affidare la squadra a Paolo Zanetti, retrocesso sulla panchina del Venezia dopo un’ottima prima parte di stagione.

Paolo Zanetti, dunque, avrà una nuova occasione in Serie A. L’obiettivo dell’Empoli è sempre lo stesso: conquistare la salvezza e valorizzare i propri giocatori per poi venderli e auto-finanziarsi. Ci sono annate in cui questa politica funziona benissimo, in altre un po’ meno. Ma è chiaro che un allenatore abbia bisogno anche dei suoi ‘fedelissimi’.

Empoli, Zanetti chiede Aramu: ma Bajrami…

Secondo quanto riferito da TMW, la richiesta di Zanetti sul mercato è l’acquisto di Mattia Aramu. Il centrocampista offensivo del Venezia ha, come tutta la sua squadra, disputato una gran prima parte di stagione. Era anche andato in gol contro la Juventus. Poi si è un po’ perso e dopo la retrocessione in Serie B è uno degli elementi dei lagunari ad avere più mercato.

L’Empoli potrebbe dunque puntare su Aramu, ma per farlo ha bisogno di cedere. Il maggiore indiziato sembra essere Nedim Bajrami. Il macedone è uno dei giocatori più importanti della squadra toscana, e ha una valutazione di circa 12 milioni di euro. Su di lui ci sono squadre come il Sassuolo, anche se non sono ancora arrivate offerte.