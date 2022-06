L’affare è praticamente concluso e non lascerà indifferenti i tifosi della Juventus e tutti gli estimatori del grande simbolo del calcio italiano.

La BBC è stata il simbolo degli ultimi anni del calcio nostrano, dominato in lungo e in largo dalla Juventus. La difesa formata da Barzagli, Bonucci e Chiellini è stata un baluardo insormontabile per tutti gli avversari e orgoglio dell’Italia, che non ha potuto fare altro che ribadirla come quella titolare anche della Nazionale.

Tuttavia, dopo 17 anni Giorgio Chiellini, al termine dell’attuale stagione, ha detto addio alla Juventus. Di quel memorabile trio resta soltanto Leonardo Bonucci. Ormai, lo stesso vale anche per l’Italia.

Il capitano si è tirato indietro, conservando come ultimo vincente ricordo quello di EURO2020. La delusione per la mancata partecipazione ai Mondiali di Qatar 2022 ha spinto il Ct Mancini ad un’opera di ammodernamento totale della rosa e in qualche modo da apripista ha fatto la decisione di Chiellini.

Chiellini non si ferma: è a un passo dai Los Angeles FC

Il pubblico di Italia-Argentina a Wembley per la ‘Finalissima’ ha mostrato grandissimo affetto a Giorgio Chiellini e il calciatore ha ricambiato con profonda emozione. La stessa, qualche settimana prima, l’aveva esposta anche sui social per salutare i tifosi della Juventus con una semplice foto: il suo borsone lasciato lì, da solo, negli spogliatoi. Poi dei cuori e una faccia triste.

Quella malinconia è sul punto di tramutarsi in una nuova avventura. La competitività e il livello cambiano, ma Chiellini si regala un’ultima avventura: sarà un nuovo giocatore dei Los Angeles FC. Il club californiano di MLS sta per chiudere l’affare e su Twitter ha lanciato un indizio, condividendo un pacco contenente il berretto con il logo della squadra, di solito indossato dai nuovi acquisti. Poi la frase in italiano “in arrivo presto” e Chiellini che risponde con una emoticon. Una nuova avventura sta per iniziare.