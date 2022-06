Chiellini, affare fatto. La decisione è definitiva: “Entro fine mese…”

Giorgio Chiellini ha deciso il suo futuro. L’affare è oramai concluso e la sua decisione appare definitiva: non si torna più indietro.

Giorgio Chiellini ha salutato la Juventus e la Nazionale italiana. Lo storico membro della rosa bianconera dice addio alla Juve dopo anni di onorata carriera, condita da riconoscimenti ed attestati di stima da parte di tutto il mondo sportivo. Non solo la maglia bianconera, ma anche quella azzurra dell’Italia non vedrà più il difensore.

Ma quale sarà il suo futuro? Negli ultimi mesi i rumors su Chiellini sono stati diversi e numerosi. In molti ipotizzavano una scrivania alla Continassa, dove ad attenderlo sembrava esserci un ruolo dirigenziale, ma in realtà il calciatore sembra aver altri piani.

Chiellini, parla l’agente: “Entro fine mese partiremo per gli USA”

A svelare il futuro di Giorgio Chiellini ci ha pensato Davide Lippi, suo agente, intervenuto ai microfoni di ‘Tuttomercatoweb.com’. Il procuratore dell’oramai ex Juve ha svelato dove giocherà Chiellini il prossimo anno. Di seguito uno stralcio del suo intervento:

“Stiamo sistemando le ultime carte e procedendo con le ultime documentazioni. Entro fine mese partiremo per gli USA. Giorgio è felice, per lui questo è un momento particolare. Quando un atleta arriva in fondo a una grande carriera è sempre un momento delicato” – ha svelato -. Poi ha proseguito: “Le ultime partite con Juve e Nazionale sono state delicate, questo progetto mette entusiasmo a Giorgio ed a noi. Smettere di giocare a livelli alti con la Juve e la Nazionale ed avere questo entusiasmo di conoscere un mondo nuovo è una cosa molto importante. Dopo vent’anni di Juve e Nazionale è un momento delicato, invece ha vissuto tutto con serenità e tranquillità. Per diciotto mesi andrà in un paese nuovo con un progetto nuovo. Sarà una esperienza eccitante per lui e per noi. Retroscena? Facciamo insieme i programmi. Lui ha sempre detto di voler lasciare nel momento in cui si sentisse ancora un giocatore importante”.