“Non è incedibile”: Inter, Marotta prepara l’addio che in pochi si aspettavano

Beppe Marotta lavora alle cessioni in estate per l’Inter. Uno dei centrocampisti nerazzurri può salutare, non è più incedibile.

Per l’Inter resta, quella appena trascorsa, una stagione assolutamente positiva che, però, ha trovato nel suo epilogo la delusione di aver perso uno Scudetto che poteva essere portato a casa. Certo, merito di un Milan che ha saputo tenere botta soprattutto nella parte finale del campionato, ma anche un Inter che poteva ad evidentemente doveva fare molto di più.

Si ripartirà il prossimo anno, con la consapevolezza di avere una struttura di sicuro molto valida. Giocatori che hanno dimostrato di avere le giuste capacità per giocare nell’Inter e guadagnarsi un posto da titolare per raggiungere l’obiettivo Scudetto e, perchè no, anche giocarsela in Europa. Anche sotto questo punto di vista, chiaramente, andrà fato qualcosa in più in sede di Champions League.

Inter, Marotta non blocca Gagliardini: può partire

Si prepara un’estate bollente. Le big di Serie A avranno i prossimi mesi di tempo per rinforzare le proprie squadre, passando ovviamente per un mercato che darà opportunità su più fronti. Ma non c’è soltanto la questione delle entrate e, dunque, dei giocatori che dovranno essere acquistati dai club. Molto passerà anche dalla capacità dei dirigenti di sfoltire le rose, lasciare andare i giocatori che non rientrano all’interno di un progetto tecnico.

Se fino a qualche mese fa sembrava che Roberto Gagliardini fosse un giocatore destinato a restare a Milano a lungo, adesso non sembra più cosi. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Niccolò Schira, infatti, per l’Inter il centrocampista non è incedibile. Il contratto di Gagliardini è di fatto in scadenza il prossimo anno (2023) e proprio per questo potrebbe essere la prossima finestra estiva l’occasione giusta per lasciarlo partire. Le prossime settimane saranno ovviamente decisive.