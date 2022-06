Calciomercato Milan, affare ad un passo: “Manca solo l’annuncio”

Maldini e Massara hanno chiuso per un giocatore che sarà molto importante per Pioli. Si attende solo l’annuncio del Milan.

Dopo la vittoria dello Scudetto per soli due punti di vantaggio sull’Inter di Simone Inzaghi, Paolo Maldini e Frederic Massara, i cui rinnovi sono prossimi ad essere ufficializzati, stanno lavorando per allestire una squadra che possa difendere il titolo vinto quest’anno e disputare un’ottima Champions League.

Il Milan, considerando il campionato vinto, sarà tra le teste di serie dei gironi e punterà sicuramente al raggiungimento degli ottavi di finale della massima competizione europea per i club. Proprio per questo stanno circolando tante indiscrezioni di mercato intorno alla squadra allenata da Stefano Pioli: da Botman a Renato Sanches (entrambi del Lille).

Nonostante gli ottimi rapporti con il club francese (vedi trasferimenti di Leao e Maignan), il Milan è sempre più lontano da Botman, visto il forte interessamento del ricco Newcastle. Mentre per Renato Sanches si attende solo l’ufficialità, ma i rossoneri non stanno seguendo solo questi due giocatori. Per il ‘Diavolo’, infatti, nei prossimi giorni potrebbe arrivare un annuncio molto importante.

Milan, manca solo l’annuncio per l’ufficialità dell’acquisto di Lang dal Bruges

A dare notizia di questo nuovo colpo del Milan è stato il ‘De Telegraaf’: “Manca solo l’annuncio per vedere Noa Lang come nuovo giocatore della squadra rossonera. Al Bruges andranno circa 22 milioni di euro per far trasferire in Italia il trequartista. Per concludere definitivamente la trattativa si attende solo l’assenso di ReBird”.

Quello di Noa Lang sarebbe un grande colpo per il Milan, visto che l’olandese ha disputato una gran stagione con il Bruges: 9 gol e ben 15 assist nelle 48 partite giocatore quest’anno. Il giocatore andrebbe a ricoprire proprio il ruolo di trequartista lasciato libero dall’addio di Kessié, che andrà a Barcellona a parametro zero.