“A breve l’ufficialità”: occhio Donnarumma, l’annuncio rivoluzionerà tutto

Gianluigi Donnarumma è impegnato in questi giorni con l’Italia ma il pensiero rivolto al futuro è costante: l’annuncio può rivoluzionare ogni cosa

Gianluigi Donnarumma, e con lui l’intera Nazionale Italiana, è tornato a mostrare le proprie qualità nelle gare di Nations League che si stanno svolgendo. Qualità mai messe in discussione per il portiere ex Milan, ma che erano state messe minate nel pensiero di molti per qualche errore commesso nelle file del PSG. Proprio a Parigi, tuttavia, si respira aria di cambiamento.

Gli impegni con l’Italia, ora come ora, sono il principale pensiero per Gianluigi Donnarumma e per l’intero gruppo degli azzurri. Ma in molti, come lui, pensano anche a quello che sarà il proprio futuro e a cosa riserverà già la prossima stagione.

A tal proposito, dunque, a Parigi e nel club dei grandi campioni voluti da Nasser Al-Khelaifi si respira aria di cambiamento. Dopo quanto avvenuto in Champions League nella stagione da poco conclusa, con l’eliminazione agli ottavi di finale della competizione, c’è stata un’immediata voglia di rivalsa. Si deve fare di più e, per questo motivo, a breve cambierà anche la guida, che sarà chiamata a condurre la squadra negli impegni dell’annata 2022/2023.

PSG, arriva il divorzio con Pochettino: che ne sarà dell’alternanza Donnarumma-Navas? Tutto può cambiare

Come ben noto da tempo, il Paris Saint-Germain e Mauricio Pochettino non continueranno insieme in vista della stagione 2022/2023. Le due parti si diranno presto addio, come confermato tramite ‘Twitter’ dal giornalista Nicolò Schira: “Mauricio Pochettino sarà licenziato da PSG. A breve l’ufficialità nei prossimi giorni. Nessuna sorpresa qui e confermato dallo scorso 2 maggio”.

Nel corso di tutta la stagione conclusasi qualche settimana fa, Pochettino ha sempre alternato tra i pali Keylor Navas e appunto Gianluigi Donnarumma. Una gestione attuata in tal senso per non dover relegare in panchina uno dei due più tempo rispetto all’altro. Ora, tuttavia, con l’addio del tecnico tutta questa situazione può cambiare. A partire dall’ufficialità e dall’annuncio su chi sarà effettivamente il futuro allenatore del club, si capirà come e se la situazione potrà essere rivoluzionata.