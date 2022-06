Doccia fredda Italia e problemi per Mancini: ecco la brutta notizia

Brutte notizie per il commissario tecnico Roberto Mancini in vista del prossimo match di Nations League tra Italia e Germania.

Dopo la batosta della mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar del prossimo inverno, il commissario tecnico Roberto Mancini sta sfruttando la Nations League per costruire l’Italia del futuro.

La Nazionale che sarà chiamata a difendere lo scettro di campioni d’Europa sta iniziando a prendere forma proprio in queste partite. Fino a questo momento i segnali per il commissario tecnico sono abbastanza incoraggianti, con diverse conferme e altrettante sorprese in positivo. La vittoria contro l’Ungheria e i pareggi contro le quotate Germania e Inghilterra fanno infatti ben sperare per il futuro. Oltre che sorridere per una classifica che vede gli azzurri primi nel girone.

A complicare però i piani di Mancini sembra essersi messa la sfortuna che continua ad impedire al tecnico di avere a disposizione il gruppo al completo. Contro la Germania, nella prima gara di ritorno del Gruppo 3 della Nations League A, il CT dovrà fare a meno, oltre che di Alessandro Florenzi, anche di Tommaso Pobega.

Italia, Mancini alle prese con un altro forfait

Già l’esterno del Milan Alessandro Florenzi aveva lasciato il ritiro della Nazionale. Adesso tocca ad un altro rossonero, ma che nell’ultima stagione ha indossato la casacca granata del Torino, Tommaso Pobega.

Resta con il gruppo invece il terzo rossonero indisponibile: Sandro Tonali. Nonostante il giallo rimediato nello 0-0 contro l’Inghilterra di ieri sera, il centrocampista del Milan rimane agli ordini di Mancini fino al termine del raduno. Partirà quindi con tutto il gruppo alla volta della Germania, prima a Dusseldorf e poi a Moenchengladbach dove domani nel pomeriggio è previsto l’allenamento e la conferenza stampa prima del match.