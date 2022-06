“Pensate sia facile…”: giudizi e polemiche, al PSG mettono le cose in chiaro

Dopo l’amara campagna in Champions League del PSG, le parole del calciatore del club chiariscono le sensazioni interne al gruppo.

Non aver conseguito la vittoria della Champions League o comunque la sua finale, ha gettato il PSG nello sconforto verso il finale di stagione. La squadra di Mauricio Pochettino, infatti, è stata eliminata dal Real Madrid di Carlo Ancelotti, che poche settimane fa si è poi consacrato campione d’Europa.

Nemmeno ciò ha consolato i tifosi parigini e la sua dirigenza. Il dissenso da parte della gente è stato tale da aver mandato in difficoltà anche Leo Messi, il più bersagliato dai fischi insieme a Neymar.

La società, invece, ne ha risentito finanziariamente e per appeal. Infatti, la rivoluzione interna è già cominciata con il rinnovo stellare di Kylian Mbappé, l’addio del Ds Leonardo in favore dell’arrivo di Luis Campos e il rapporto al capolinea con l’argentino Pochettino.

PSG, parla Verratti: “Da fuori pensano sia facile”

Non in discussione è Marco Verratti. Il centrocampista italiano in forza al PSG dal 2012 è intervenuto ai canali ufficiali del club, raccontando dell’ultima complicata stagione, nonostante la vittoria della Ligue 1: “Abbiamo vissuto grandi momenti, anche quest’anno. Da fuori le persone credono sempre che sia facile per noi vincere, ma non è così. Ogni partita va giocata e vinta, e noi lavoriamo a questo”.

In generale sul grande legame che ha con la piazza parigina, Verratti ha raccontato: “Da dieci anni a questa parte ho sempre dato tutto per il club. Anche se non sempre le cose vanno bene, io do il massimo. Il PSG mi ha insegnato e dato tanto, perciò sempre lo rispetterò. Qui ho trasformato la mia passione nel mio lavoro, e anche la città mi hai dato tanto. Sempre gli sarò grato”.