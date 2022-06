PSG, ennesimo colpo di scena: Donnarumma e compagni spiazzati

Senza pace il PSG, reduce da una stagione deludente. Nella giornata odierna l’ennesimo colpo di scena, che cambia i piani di mercato.

Il PSG si prepara all’ennesima rivoluzione. La scorsa stagione, infatti, ha riservato più amarezze che soddisfazioni al club eliminato, a sorpresa, dagli ottavi di finale di Champions League per mano del Real Madrid e della Coppa di Francia (fatali i rigori contro il Nizza). In bacheca è finito soltanto lo scudetto: troppo poco per il club, che a breve provvederà a riorganizzare il proprio organigramma.

Leonardo è stato già allontanato, con Luis Campos nominato nuovo direttore sportivo. Ora si attende soltanto l’esonero di Mauricio Pochettino, finito più volte nel mirino dei tifosi a causa dei deludenti risultati ottenuti negli scorsi mesi. I rapporti tra le parti sono al minimo storico ma prima di cacciarlo la dirigenza vuole avere subito in mano il nome del sostituto.

Il preferito è Zinedine Zidane tuttavia il matrimonio ha zero chance di essere celebrato. A confermarlo è stato il consigliere dell’ex calciatore, Alain Migliaccio, il quale ha smentito con forza le voci riguardanti un suo possibile trasferimento sotto la Tour Eiffel. “Né lui né io – ha detto ai microfoni de ‘L’Equipe’ – siamo stati contattati direttamente dal Paris Saint-Germain”. L’ennesima mazzata per la società è poi arrivata nella giornata odierna.

PSG, salta Zidane: altra batosta per il club

Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘As’, Zidane avrebbe detto “no” in maniera definitiva alla proposta messa sul piatto dal PSG. La sua intenzione è quella di diventare il nuovo Ct della Francia (uno scenario che potrebbe concretizzarsi al termine dei Mondiali in Qatar) e per il momento non prenderà in considerazione altre proposte sportive.

Una buona notizia, di riflesso, per Gianluigi Donnarumma (Zidane ha avuto modo di lavorare con Keylor Navas ai tempi del Real Madrid) e per la Juventus, che ora ha strada libera per arrivare a Paul Pogba. Per il PSG, invece, l’ennesimo ostacolo da affrontare. Pochettino è ad un passo dall’esonero, ma chi prenderà il suo posto non è ancora chiaro.