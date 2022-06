Calciomercato Inter, Conte prova la beffa e programma l’incontro

L’Inter è alla ricerca di nuovi rinforzi sul mercato, ma il Tottenham di Conte e Paratici prova la beffa

La situazione in casa Inter è sempre molto critica dal punto di vista finanziario. Il club nerazzurro si sta sostanzialmente auto-finanziando e ha bisogno di vendere almeno un big prima di intervenire. Dovranno dunque essere bravi i dirigenti a mantenere alta la qualità, nonostante la plusvalenza da fare. Diversi sono i giocatori nel mirino di Marotta e Ausilio e tra questi c’è Gleison Bremer.

Bremer ha voglia di giocare la Champions League, meritata per la straordinaria stagione che ha disputato. Si tratta della prima scelta dell’Inter per la difesa, anche se anche il Milan ha espresso apprezzamenti. Molto dipenderà da come si evolverà il mercato e se uscirà effettivamente uno dei pezzi pregiati della difesa di Inzaghi. Ma anche Conte sembra molto interessato al brasiliano.

Inter, Vagnati incontra il Tottenham per Bremer

Secondo quanto riferito da Tuttosport, nei prossimi giorni Davide Vagnati volerà a Londra per incontrare il Tottenham per Bremer. Il direttore sportivo del Torino valuterà le condizioni degli Spurs per il difensore brasiliano insieme al ds Paratici. Urbano Cairo ha interesse, ovviamente, a incassare di più e il Tottenham ha grandi disponibilità economiche a differenza dell’Inter, più in difficoltà.

Ma c’è un aspetto da prendere seriamente in considerazione: la preferenza di Bremer va verso Milano sponda nerazzurra, nonostante i tentativi di Conte di beffare il suo ex club e di inserire, nella propria squadra, un difensore di tutto rispetto. Nei prossimi giorni si saprà di più, intanto l’Inter ci sta insistentemente provando per Bellanova.