Calciomercato Milan, regalo Scudetto da Ancelotti? Maldini cala il jolly

Il Milan pronto a difendere lo Scudetto. Il grande colpo per la prossima stagione potrebbe arrivare dal Real Madrid di Ancelotti.

Dopo il closing e il passaggio di proprietà da Elliott a RedBird, il mercato del Milan ha subito, come prevedibile un’accelerata. Maldini ha quindi iniziato la sua opera di rafforzamento della rosa in vista della prossima stagione.

C’è uno Scudetto, faticosamente conquistato in volata contro i cugini dell’Inter, da difendere. Ma c’è anche una Champions League dove i rossoneri non hanno più voglia di essere semplici comparse. Per questo la dirigenza sta cercando di dare al tecnico Stefano Pioli una squadra quanto più completa possibile, in grado di ben figurare sui due fronti.

I nomi che circolano sul mercato sono abbastanza noti. L’ormai ex Liverpool Divock Origi è cosa praticamente fatta. Aumentano nel frattempo le chance per Renato Sanches e per l‘olandese del Bruges Noa Lang. Maldini però punta al grande colpo, al nome in grado di scaldare la piazza. E quel nome potrebbe essere Marco Asensio del Real Madrid.

Milan, assalto ad Asensio: Maldini pronto a far valere i buoni rapporti con Ancelotti

Non è un mistero che Marco Asensio sia nel mirino del Milan. Adesso però, con la questione societaria ormai definita, i rossoneri possono provare l’affondo decisivo. Il Corriere dello Sport di stamattina titola: “Sfida per Asensio. Maldini chiama Ancelotti: scatto Milan, Juve sorpassata”, a dimostrazione di come il Milan faccia sul serio.

Non solo sfida con la Juventus però, sull’attaccante spagnolo ci sono anche Arsenal e Manchester United. Paolo Maldini però ha un jolly: gli ottimi rapporti, visto anche il passato insieme, con il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti. Il dirigente rossonero potrebbe quindi sfruttare il fattore ‘personale’ e convincere il Real Madrid a preferire la soluzione rossonera per Asensio.