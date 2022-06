Gatti impressiona Allegri: adesso all-in sulla permanenza alla Juventus

La Juventus si gode l’esordio in Nazionale di Federico Gatti: l’ex Frosinone ha impressionato Allegri e ora punta alla permanenza. Il punto di SerieANews.com.

Per chi segue la Serie B, il suo nome non è certo una sorpresa. E nel giro di pochi mesi, Federico Gatti non solo ha conquistato il bianconero della Juventus, ma anche l’azzurro della Nazionale. Un esordio brillante, che lo ha visto tra i migliori in campo nello 0-0 rimediato in casa dell’Inghilterra.

Eppure lo scetticismo sull’ex Frosinone di certo non è mancato nella piazza bianconera. Giovane (ma non giovanissimo) e alle prese con un doppio salto dalla serie cadetta a quella principale, con approdo diretto in un top club.

Insomma, attorno al nome di Federico Gatti c’era e c’è più di qualche pressione, ma il forte difensore centrale italiano è pronto a giocarsi le proprie carte con la Vecchia Signora.

Gatti ha impressionato Allegri: ora la permanenza alla Juventus è al sicuro

Sì, proprio così: nonostante le voci circa una possibile cessione in prestito (per farsi le ossa), Gatti punta dritto al bersaglio grosso. E anche a ragione. Secondo quanto raccolto dalla redazione di SerieANews.com, le quotazioni di una permanenza alla Juventus sono salite alle stelle. Soprattutto negli ultimi giorni.

Fonti vicine al club bianconero ci assicurano: Allegri è rimasto impressionato dall’esordio di Gatti con la Nazionale, dove ha dimostrato un livello di gioco che ha confortato il tecnico livornese e il suo staff. E adesso, l’ex Frosinone può puntare ad una chance importante nel corso del prossimo ritiro con la rosa piemontese.

Ad oggi, però, resta difficile dire quale sarà la dimensione dell’ex Frosinone nel corso del prossimo campionato. De Ligt e Bonucci non si toccano e bisognerà capire quale futuro attenderà Rugani e i rientranti Demiral e Dragusin. Resta certo che le partite saranno tante e Allegri riserverà un’occasione per tutti. E Gatti farà il possibile per non sprecare la sua.