Calciomercato Juventus, l’affare decolla: arriva l’assist dalla Spagna

Dalla Spagna arriva un assist inaspettato per la Juventus di Allegri. Adesso l’affare potrebbe davvero essere ad un passo.

Giornate frenetiche in casa Juventus sul mercato. Andrea Agnelli è al lavoro per regalare a Massimiliano Allegri una rosa in grado di tornare immediatamente ai vertici. Se le dichiarazioni di Vlahovic fanno ben sperare, le notizie di stamane dalla Spagna potrebbero addirittura essere migliori.

Angel Di Maria è il sogno di mercato della Juventus. Non è un mistero che Allegri abbia messo l’ormai ex PSG in cima alla lista. Un possibile colpo di grandissima caratura che consentirebbe alla Juventus di unire talento e esperienza in ambito europeo. Un possibile colpo che però, fino a questo momento, aveva dovuto fare i conti con la concorrenza del Barcellona.

I catalani infatti nei giorni scorsi sembravano aver superato la Juventus nella corsa a Di Maria. Lo stesso calciatore argentino, voglioso di un ultimo grande ingaggio in Europa prima di tornare in Argentina, era abbastanza propenso alla soluzione Barcellona. Nelle ultime ore però, come riporta SportMediaset, le cose sono decisamente cambiate.

Juventus, i problemi del Barcellona spianano la strada per Di Maria

La situazione economica dalle parti del Camp Nou non è certo rosea. Le notizie sui problemi finanziari del club catalano hanno cambiato drasticamente la situazione e adesso per Di Maria l’ipotesi Juventus torna a prendere parecchia consistenza.

Per accontentare Massimiliano Allegri però ci sarà bisogno che il presidente Agnelli apra il portafogli e sborsi attorno ai 7-7,5 milioni per l’ingaggio del calciatore argentino. Cifre decisamente importanti, ma che addirittura potrebbero non bastare per convincere Di Maria. La Juventus in ogni caso non ha assolutamente intenzione di tirarla per le lunghe e proverà quindi a mettere pressione al calciatore forte anche delle alternative già individuate: Kostic e David Neres.