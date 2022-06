Juventus, il top player si confessa e svela tutto: Agnelli esulta

Nella lunga intervista rilasciata al Telegraph il calciatore parla del suo rapporto con la Juventus e con il mondo bianconero.

Due stagioni lontani dalla lotta Scudetto non sono un dramma, soprattutto se comunque a fine stagioni riesci ad entrare nel novero delle prima quattro. Se però ti chiami Juventus sono un piccolo campanello d’allarme.

Per questo la dirigenza guidata da Andrea Agnelli sta lavorando per dare vita ad un nuovo progetto vincente, in grado di riportare i bianconeri, fin da subito, a lottare per il titolo. Progetto che non può che ripartire dal colpo grosso dell’ultima sessione di mercato: Dusan Vlahovic.

Ed è lo stesso Vlahovic a confermare, sulle colonne del Telegraph, la sua totale dedizione alla causa bianconera. “Non ho parlato con nessun’altra squadra.” ha dichiarato Vlahovic. “Ho solo la Juventus in mente. E’ un onore indossare questa maglia e mi identifico con il DNA bianconero. La personalità della Juventus coincide con la mia, è la dimensione che stavo cercando.”

Juventus, Vlahovic pensa solo al bianconero

Parole che certamente faranno piacere ad Andrea Agnelli, al tecnico Massimiliano Allegri e a tutti i tifosi. Vlahovic è concentrato solo sulla Juventus ed ha le idee chiare sul suo compito. “Segnare è l’emozione più grande di tutte, mi riempie e mi pervade. E’ come volare. Una volta che provi un’emozione del genere ne vuoi sempre di più. Il gol di crea dipendenza.”

Però occhio ai paragoni. Dusan Vlahovic da questo punto di vista è consapevole di avere ancora molta strada da fare. “Voglio avere la mia personale carriera.” ha chiarito l’attaccante serbo della Juventus. “I paragoni con calciatori da 400 gol e 30 titoli non sono giusti. Certi raffronti aumentano le aspettative e ti costringono a non sbagliare. Quando sbagliare è una cosa perfettamente umana.”