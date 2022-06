Calciomercato Juventus, la proposta è ufficiale: Agnelli sborsa 10 milioni

Visto le difficoltà per Di Maria, la Juventus di Agnelli ha fatto una proposta di 10 milioni per un altro giocatore.

Dopo una stagione molto deludente, in cui da salvare c’è solo la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, la Juventus è chiamata a tornare ad essere competitiva per la lotta al titolo. I bianconeri, infatti, devono sicuramente alzare il proprio livello tecnico dopo che hanno concluso gli ultimi due campionati al quarto posto.

Questi non sono sicuramente piazzamenti da Juventus. I dirigenti juventini, di fatto, stanno cercando di rinforzare la squadra guidata da Massimiliano Allegri. Il primo nome sulla lista è quello di Paul Pogba, che da ieri si è ufficialmente svincolato dal Manchester United. Il ritorno del francese sotto l’ombra della Mole è sempre più probabile, visto che ormai manca solo l’annuncio ufficiale del suo ingaggio.

Per Angel Di Maria, invece, la strada è sempre più salita. La Juventus ha offerto un biennale, mentre il giocatore argentino vuole firmare solo per un anno di contratto. Le parti non si stanno avvicinando e la trattativa diventa sempre più difficile con il trascorrere dei giorni. Tantoché la ‘Vecchia Signora’ ha fatto una proposta per un altro giocatore.

Calciomercato Juventus, ecco la proposta di Agnelli per Neres

Secondo quanto riportato da ‘Bola’, la Juventus si è inserita nella trattativa tra il Benfica e lo Shakhtar Donetsk per David Neres. Il club lusitano ha già un accordo con la squadra allenata da Roberto De Zerbi fino allo scoppio della guerra in Ucraina, ma i bianconeri potrebbero farlo saltare. Agnelli, di fatto, ha offerto ben 10 milioni per accaparrarsi le prestazioni del brasiliano.

Nonostante l’offerta importante da parte della Juventus, sempre come scritto dal quotidiano portoghese, il Benfica è comunque molto fiducioso di prendere Neres dallo Shakhtar. I bianconeri, intanto, in attacco stanno cercando anche un vice Vlahovic ed i nomi sul piatto, al momento, sono quelli di Simeone ed Arnautovic.