Dybala-Inter, non c’è ancora l’accordo: agenti a Milano, le ultime

Manca ancora l’accordo tra Dybala e l’Inter: gli agenti sono a Milano, ma la fumata bianca dovrà attendere. Il punto di SerieANews.com.

L’Inter continua a lavorare per la prossima stagione e ad inseguire i principali obiettivi dell’estate. I nerazzurri non mollano il sogno Dybala e continuano le trattative con l’entourage del calciatore argentino.

L’accordo tra la ‘Joya’ e i nerazzurri, però, continua a mancare e resta ancora da raggiungere. Nonostante i molteplici contatti degli ultimi giorni.

La prima controproposta dell’Inter è stato un rilancio sulla parte variabile del contratto (bonus e annessi), ma non su quella fissa relativa allo stipendio che Dybala andrebbe a percepire con la maglia nerazzurra, ancora ferma sui 5.5 milioni di euro.

Dybala (LaPresse)

Inter-Dybala, la fumata bianca dovrà attendere: tutte le ultime

Come raccolto dalla redazione di SerieANews.com, la fumata bianca tra l’Inter e Dybala dovrà attendere ancora qualche momento. L’offerta attuale dei meneghini non è sufficiente e la trattativa continuerà, giocoforza, nelle prossime giornate. L’agente dell’argentino, Jorge Antun, è a Milano, ma non risultano esserci stati incontri con la dirigenza nerazzurra nell’arco di oggi.

Tuttavia, Marotta e Ausilio potrebbero fissare a breve un nuovo summit tra le parti. Dall’Inter continua a filtrare ottimismo. Soprattutto, la volontà di chiudere in tempi celeri l’affare Dybala.

Dalla sua, invece, l’entourage della ‘Joya’ resta cauto: non si esclude l’inserimento di altre società estere, ma resta aperta e disponibile a trovare un accordo con l’Inter. Ovviamente, servirà un ritocco (e neanche piccolo) da parte dei nerazzurri, che dovranno rivedere lo stipendio annuale del contratto e la facilità di completamento dei vari bonus. Nulla di impossibile per Marotta, sulle tracce di Dybala ormai da oltre un anno.

Mirko Calemme