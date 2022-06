Calciomercato Verona, Marotta aiuta Cioffi: doppio colpo dall’Inter

Dopo l’annuncio di Cioffi, il Verona sta cercando di prendere due giocatori dell’Inter in sede di calciomercato.

Nella stagione di Serie A appena terminata tra le grandi sorprese bisogna annoverare sicuramente il Verona di Tudor (subentrato a Di Francesco dopo appena tre giornate di campionato). I veneti, infatti, hanno concluso il campionato al nono posto, battendo anche diversi record.

Nonostante questi risultati, il Verona e Tudor si sono detti addio. Secondo il tecnico croato non c’erano più i presupposti per continuare insieme. Il presidente Setti non si è fatto trovare comunque impreparato, considerando che ha ingaggiato Gabriele Cioffi come nuovo tecnico della squadra veneta.

Il Verona è molto attivo anche in sede di calciomercato, visto che ha anche riscattato Giovanni Simeone dal Cagliari per circa 10, 5 milioni di euro. Ora bisognerà vedere se l’argentino resterà nel team gialloblù o sarà venduto ad una grande (su di lui c’è l’interesse della Juventus). Setti si sta muovendo anche per cercare di prendere due giocatori dell’Inter.

Calciomercato Verona, Marrocccu insieme all’agente di Sensi e Gagliardini nella sede dell’Inter: i dettagli

Secondo quanto riportato dal portale ‘Internews.it’, infatti, nella sede della ‘Beneamata’ si è recato Giuseppe Riso, agente sia di Stefano Sensi che di Roberto Gagliardini. Il futuro di entrambi con la maglia nerazzurra è molto oin bilico, visto che il primo è rientrato dal prestito dalla Sampdoria ed il secondo ha il contratto in scadenza nel 2023.

I due potrebbero terminare proprio al Verona perché, come raccolto da ‘Sky Sport’, insieme al loro agente nella sede dell’Inter è entrato anche Francesco Marroccu, nuovo direttore sportivo proprio del team veneto. Nelle prossime ore si saprà sicuramente qualcosa di più sul futuro dei due giocatori italiani.