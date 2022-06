Calciomercato Inter, non solo Dybala: l’agente fa esultare i tifosi

L’Inter è piuttosto attiva in sede di calciomercato e oggi c’è stato un ulteriore incontro: parla lo stesso agente.

In seguito alla cessione di Ivan Perisic al Tottenham, l’Inter è alla ricerca del giusto nome per rinforzare le fasce. La società nerazzurra intende optare per un giovane di grande prospettiva, che conosca bene anche il calcio italiano, di modo da facilitarne l’inserimento in squadra. Sul taccuino è finito il nome di Bellanova del Cagliari e Cambiaso del Genoa, ma il profilo preferito è quello di Udogie dell’Udinese.

Nella giornata di oggi la società ha incontrato proprio l’entourage del calciatore, presso la sede del club. Un summit a orario di pranzo per gettare un’idea sul progetto al quale si potrebbe dare vita insieme.

I discorsi non sono da considerarsi troppo vincolanti. L’Inter non correrà, bensì studierà tutte le opzioni a disposizione. Gli affari più imminenti, infatti, riguardano il reparto offensivo, ovvero il tesseramento di Paulo Dybala e il ritorno di Romelu Lukaku. Due trattative che potrebbero risucchiare parte del budget di mercato.

Inter, gli agenti di Udogie: “Incontro piacevole”

Stefano Antonelli e Ferdinando Guarino, agenti di Udogie, hanno rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa presente all’esterno della sede dell’Inter, sull’incontro avvenuto. Dopo il colloquio con Marotta hanno commentato quanto riferito da ‘SportMediaset’: “È stato un primo incontro con l’Inter piacevole, ora ci riaggiorniamo. E’ stata una prima chiacchierata. Si tratto di un discorso da rivedere in futuro”.

Per l’esterno sinistro classe 2002 bisognerà sborsare almeno 15 milioni di euro. Su di lui ci sono diversi club oltre all’Inter, tra cui la Juventus e la Lazio. L’Inter ci pensa, avendo da poco acquistato Gosens dall’Atalanta, ma il giocatore dell’Udinese gode della stima di mister Inzaghi, che potrebbe davvero spingere per averlo in rosa.