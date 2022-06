Calciomercato Juventus, Di Maria in bilico: Agnelli ha già un piano B

Calciomercato Juventus, la prima scelta per completare il reparto offensivo resta quella di Di Maria: in caso contrario, c’è già un piano B.

La Juventus ha come primo obiettivo del proprio mercato, in vista della prossima stagione, Ángel Di Maria. L’esterno destro si svincolerà a parametro zero dal PSG e Massimiliano Allegri vorrebbe averlo in squadra per avere di rimando maggiori certezze. Nonostante tutto, la strada che porta all’argentino sembra essere in salita. Ma per il club bianconero sarebbe ora spuntata anche un’alternativa.

Di Maria ha chiesto maggiore tempo alla Juventus per avere le idee più chiare e per comprendere soprattutto se l’offerta che gli è stata recapitata lo convinca al 100%. Lui chiede 9 milioni di euro netti a stagione e sta cercando di comprendere se ci sia un club, in Europa, disposto ad accontentare le sue richieste.

Dal momento che, in effetti, la Juventus non va oltre i 7 milioni di euro. Quindi resta ancora distanza tra le parti. Nel frattempo c’è stato una sorta di colpo di scena sui movimenti di mercato, dato che l’entourage di Luis Suarez si è fatto avanti in prima persona. E ha proposto l’attaccante alla stessa Juve, squadra a cui è stato molto vicino già nel 2020.

Calciomercato Juventus, due anni dopo spunta ancora la pista Suarez: i suoi agenti lo propongono ai bianconeri

Alla porta della Juventus, due anni dopo l’ultima volta, torna a bussare Luis Suarez. Svincolato di lusso. L’attaccante, classe 1987, terminerà ufficialmente il 30 giugno 2022 la propria esperienza con l’Atletico Madrid, non avendo rinnovato il proprio contratto in scadenza. L’obiettivo del giocatore è poter continuare a giocare ad alti livelli e ancora in Europa per un po’.

Gli agenti dell’uruguaiano, come rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, hanno perciò fatto sapere alla Juventus che ci sono e che sono disponibili a potersi sedere al tavolo delle trattative per parlare di futuro. Agnelli e i vertici societari bianconeri ora valutano la situazione. Perché da un lato si attende la decisione di Di Maria, dall’altro si cerca di capire se l’Atletico sia disposto a trattare per la cessione di Alvaro Morata. Tutto ancora da decidere dunque, ma il piano B siglato Luis Suarez sembra essere realmente concreto.