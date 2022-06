Mercato Lazio, no a Caputo: spunta il nuovo vice Immobile

Il mercato della Lazio partirà dalla ricerca del nuovo vice Immobile in vista della prossima stagione. Affare in stallo per quel che riguarda Caputo: l’attaccante della Sampdoria piace, ma occhio ai possibili nuovi scenari

Caputo come vice Immobile, ma non solo. La Lazio potrebbe valutare un paio di profili prima dell’affondo decisivo sul nuovo centravanti che completerà il reparto offensivo biancoceleste. Come detto, Caputo potrebbe rappresentare la soluzione più facile e immediata, ma i biancocelesti valuteranno altre opportunità.

Quasi impossibile arrivare a Suarez. L’attaccante si svincolerà dall’Atletico Madrid, ma difficilmente accetterà il ruolo di vice Immobile alla Lazio. Affare complicato anche dal punto di vista dell’ingaggio. Su Suarez resta forte anche l’interesse dell’Atalanta e della Juventus.

Per quel che riguarda la Lazio, invece, trovano timide conferme le indiscrezioni su Simeone. L’attaccante del Verona ha una valutazione di circa 12-15 milioni di euro e completerebbe alla perfezione l’attacco biancoceleste. Non è escluso che la trattativa possa entrare concretamente nel vivo.

Mercato Lazio, Simeone come vice Immobile: nessuna conferme su Arnautovic

Alcune voci di mercato hanno confermato anche il possibile interesse della Lazio per Arnautovic. L’attaccante del Bologna ha una valutazione di circa 8 milioni di euro e difficilmente vestirà la maglia biancoceleste.

Su Arnautovic, come noto, resta forte l’interesse della Juventus, pronta a piombare sul centravanti austriaco nel ruolo di vice Vlahovic per la prossima stagione. Per quel che riguarda la Lazio, invece, Caputo starebbe scivolando indietro nelle gerarchie di Sarri, con Simeone pronto a recitare la parte di primo favorito per completare il nuovo attacco capitolino della prossima stagione.