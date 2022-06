Inter, addio Dzeko e spunta la suggestione: soluzione a sorpresa

La nuova Inter vuole rivoluzionare l’attacco: Inzaghi spera di abbracciare Dybala e Lukaku e dalla Spagna arriva un’opportunità per Dzeko

Il sogno dell’Inter per la prossima stagione è quello di riunione sotto lo stesso tetto Dybala, Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Per Inzaghi sarebbe un ottimo punto di inizio per tentare di scucire dal petto dei “cugini” del Milan lo scudetto. Per farlo però Marotta deve compiere anche altre operazioni in uscita.

L’ad nerazzurro, infatti, deve muovere qualcosa per non ingolfare il monte ingaggi. In uscita già da tempo si parla di Alexis Sanchez. Il cileno ha un ingaggio pesante e si sta lavorando per favorire la sua uscita nell’ultimo anno di contratto. Non è da escludere però la partenza di Edin Dzeko per favorire il ritorno di Lukaku.

Inter, dalla Spagna: “Real Madrid possibile destinazione per Edin Dzeko”

Il bosniaco, arrivato un anno fa dalla Roma, potrebbe lasciare Milano e trasferirsi in Spagna. Liberarsi del suo ingaggio potrebbe risultare vantaggioso nell’Inter per riprendere Lukaku. Il calciatore, secondo quanto riferito da ‘Marca’

Una soluzione interessante per il bosniaco. Il quotidiano spagnolo, infatti, parla di profilo ideale come alternativa a Karim Benzema. I ‘blancos’ in estate dovrebbero lasciare partire sia Luka Jovic, accostato alla Fiorentina, sia Mariano Diaz. La candidatura dell’ex Manchester City potrebbe diventare reale. Per il momento si tratta solo di una suggestione.

Per Dzeko si tratterebbe di una sfida, per provare un altro dei top campionati europei in cui non ha mai giocato. Il calciatore, infatti, ha giocato in Bundesliga (con la maglia del Wolfsburg) e in Premier League (con la casacca del Manchester City) prima di essere prelevato dalla Roma nel 2016 per 11 milioni di euro.