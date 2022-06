Milan, arriva una proposta per Maldini: la riflessione del dirigente

Occhio Napoli, spunta il Milan che potrebbe puntare sul giocatore per la prossima stagione: ecco le ultime indiscrezioni, Maldini riflette

Il futuro del Milan potrebbe intrecciarsi con le decisioni del Napoli. Nel mirino finisce un giocatore in particolare, che dalla prossima stagione sembrerebbe destinato a vestire una maglia diversa da quella azzurra. Ecco le ultime indiscrezioni di mercato.

Paolo Maldini pensa a come poter andare a rinforzare il reparto offensivo, specialmente sugli esterni. Sotto questo punto di vista sarebbe spuntato un nome nuovo e anche in un certo senso inaspettato. Ma che potrebbe fare molto comodo a Pioli.

Il rinforzo potrebbe infatti arrivare dal Napoli, dal momento che Matteo Politano ha manifestato al club la sua volontà di voler andar via e di cercare altrove una nuova destinazione. Per crescere ulteriormente e intraprendere una nuova avventura. Il club rossonero ora ragiona sul da farsi.

Calciomercato Milan, spunta l’ipotesi Politano: il suo entourage lo offre ai rossoneri, Maldini valuta l’operazione

Secondo quanto scritto sulle pagine del ‘Corriere dello Sport’, l’entourage di Matteo Politano (desideroso di intraprendere una nuova avventura lontano dal Napoli) l’avrebbe offerto al Milan. Per la prossima stagione quella di Milano potrebbe, quindi, diventare la destinazione perfetta per l’esterno d’attacco. De Laurentiis però non lo lascerebbe partire per meno di 15 milioni di euro.

Il Milan, quindi, sta a questo punto valutando se lanciarsi nella trattativa con il club partenopeo. Considerando la volontà di Politano stesso che sarebbe disposto, anzi avrebbe chiesto in prima persona, di iniziare a lavorare con il club rossonero. D’altro canto, tuttavia, per l’estero resterebbe aperta la possibilità di un trasferimento al Valencia, ovvero lì dove è ufficialmente diventato allenatore Gattuso. Tecnico cui Politano ha avuto, in termini calcistici ma anche personali, sempre un ottimo feeling. Il suo futuro è perciò ancora tutto da scrivere.