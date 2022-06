Calciomercato Napoli, l’agente confessa: “Può andare via, ecco dove…”

Calciomercato Napoli, l’agente esce allo scoperto e parla del futuro del giocatore: non è esclusa una sua possibile partenza

Il Napoli ha, ora come ora, in sospeso diverse questioni in vista della prossima stagione. Tra chi ha già detto addio e chi, invece, potrebbe eventualmente lasciare il club, rientra un altro profilo. Del passato ma anche del futuro ha parlato così il suo agente.

Matteo Politano, quindi, ha trascorso una stagione un po’ turbolenta al Napoli, trovando meno spazio e meno occasioni rispetto a quanto forse si sarebbe aspettato. Per questo motivo, il suo agente ha parlato della situazione vissuta dal giocatore tra le file del Napoli di Spalletti.

Discorso che quest’oggi Mario Giuffredi, appunto procuratore del giocatore, ha voluto riprendere in diretta a ‘Radio Marte’. Il confronto con la stagione vissuta sotto la guida di Gattuso è stato immediato. E proprio in riferimento a questo, l’agente ha aperto alla possibilità di un eventuale trasferimento al Valencia, club allenato proprio dal suo ex allenatore.

Napoli, Giuffredi esce allo scoperto su Politano: spunta l’idea Valencia

Così, dunque, l’agente di Matteo Politano, Mario Giuffredi, ha parlato della sua situazione ai microfoni di ‘Radio Marte’: “Nessuno deve offendersi, perché non dico che il gioco di Spalletti sia meno bello o meno importante di quello di Gattuso. Ogni allenatore gioca in un certo modo e ha il suo gioco. Sicuramente il tipo di gioco di Spalletti si adatta poco alle caratteristiche di Politano. Senza che nessuno si offenda. La storia si risolve con il giocatore che ha espresso ciò che pensa e che ogni richiesta verrà valutata nel migliore dei modi”.

“Futuro? Non so – ha aggiunto l’agente – tutti pensano al Valencia di Gattuso che è un estimatore di Politano. E il Valencia è una piazza bellissima che sicuramente prenderemo in considerazione. Però magari ci può essere anche mercato in Italia o in altri posti all’estero. Può andare via e si pensa subito al Valencia di Gattuso perché l’ha valorizzato al massimo. Ecco dove potrà andare dunque, è una possibilità e la prenderemo in considerazione”.