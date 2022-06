Calciomercato, colpo di scena Mertens: la vicenda diventa una telenovela

Continua a tenere banco il futuro di Dries Mertens: l’attaccante belga è in scadenza col Napoli

Il Napoli ha messo le cose in chiaro per il proprio futuro. Il monte ingaggi verrà abbassato e si punterà di nuovo su calciatori giovani e in rampa di lancio, proprio come qualche anno fa. Niente più follie, nemmeno per i senatori o per i cosiddetti ‘campioni’ della squadra, nonostante il loro peso umano e la caratura tecnica del giocatore, anche all’interno dello spogliatoio. L’obiettivo è quello di creare una nuova base per il futuro, per il quale Mertens potrebbe non far parte.

Mertens è il massimo goleador della storia del Napoli e potrebbe, dunque, andar via a parametro zero. Le sue parole dal ritiro del Belgio suonavano come un divorzio con De Laurentiis, che non ha intenzione di accontentare le richieste di ‘Ciro’. L’interesse verso la punta dei partenopei da parte di altri club è concreto e ci sarebbe un nuovo colpo di scena.

Sarri ha fatto una richiesta precisa a Mertens

La Lazio è una delle squadre che necessita di rinforzi pesanti per il prossimo anno. Sarri vuole portarla in Champions League, ma per farla ha bisogno di giocatori forti. Uno di questi potrebbe essere Dries Mertens. L’interesse dei biancocelesti per il belga è noto da tempo, ma secondo Il Messaggero, la richiesta di Sarri a Mertens, dopo un nuovo contatto, è stata quella di abbassare le pretese sull’ingaggio.

Mertens vorrebbe quattro milioni di euro per accasarsi alla Lazio, cifra altissima per gli standard di Lotito. E soprattutto per l’età del giocatore, che è un classe ’87 e, per motivi fisici e di età, difficilmente riesce a sostenere tre partite in una settimana. Insomma, la telenovela si arricchisce di un’altra puntata.