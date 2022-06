Calciomercato, Koulibaly alla Juventus: c’è il tesoretto bianconero

Il Napoli può lasciare andare Koulibaly e la Juventus vorrebbe approfittare della situazione: il tesoretto bianconero può sbloccare l’operazione

Il Napoli e Kalidou Koulibaly potrebbero essere arrivati ai titoli di coda di una storia durata otto anni. Il contratto del difensore è in scadenza nel 2023, ma non ci sarebbero margini per il rinnovo. De Laurentiis, tuttavia, non vorrebbe perderlo a zero. Anche perché il giocatore ha mercato. La Juventus studia perciò la mossa per ottenere il suo cartellino con maggiore facilità.

La Juventus ha bisogno di rinforzi per la propria difesa. Specialmente dopo aver detto addio a Giorgio Chiellini e con la permanenza di De Ligt non sicura al 100%. L’idea, già avuta in altre occasioni in passato, è quella di arrivare ad acquistare il cartellino di Koulibaly, in uscita dal Napoli.

Aurelio De Laurentiis, senza margini di possibilità di firmare un rinnovo di contratto, è così giunto alla conclusione che il difensore senegalese non sia più incedibile. Ora, tra le altre cose, un incastro in particolare potrebbe agevolare la Vecchia Signora per arrivare a compiere quest’operazione in particolare.

La Juventus vuole Koulibaly e il tesoretto ottenibile dall’eventuale cessione di Demiral può essere la chiave

Secondo quanto scritto nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, la Juventus vuole arrivare a Kalidou Koulibaly. La sicurezza che il senegalese dà in difesa è qualcosa di raro e i bianconeri sanno che, arrivando al suo cartellino, potrebbero risolvere molti problemi. La fattibilità dell’operazione potrebbe passare allora per Merih Demiral.

Come noto, infatti, l’Atalanta non riscatterà il difensore turco. Il diritto di riscatto del suo prestito ammonta a 20 milioni di euro più bonus, cifra che la Dea non è intenzionata a spendere. Nonostante le 42 gare giocate dal difensore e le buone prestazioni mostrate in campo. Su di lui, tuttavia, c’è da tempo l’interesse del Newcastle, che offrirebbe 30 milioni di euro. Un tesoretto che potrebbe rappresentare la chiave di volta per arrivare a Koulibaly. Per lui il Napoli vuole infatti esattamente la stessa cifra che i bianconeri incasserebbero dal club di Premier.