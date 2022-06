Juventus, la mossa di Allegri è sorprendente: la pretesa sul mercato

La Juventus pensa a come rafforzare la propria rosa per il futuro e soprattutto per tornare a vincere: ecco cosa accadrà con Allegri.

La Juventus pensa al futuro e a come muoversi al meglio sul mercato per trovare i profili più giusti in vista della prossima stagione. La volontà è quella di tornare a vincere il prima possibile, specialmente dopo aver chiuso l’ultima stagione senza ottenere neppure un trofeo. Il futuro di Massimiliano Allegri è così finito immediatamente sotto la luce dei riflettori.

Nella giornata di ieri, Massimiliano Allegri è stato avvistato con Luis Campos (ovvero con il nuovo direttore dell’area tecnica del Paris Saint-Germain). La foto, che è stata scattata ai due, ha mostrato due persone in sintonia che si sono incontrate a detta loro per caso. E che hanno trascorso del tempo insieme in nome dell’amicizia di lunga data che li unisce.

Nel corso dell’incontro, definito appunto casuale, Luis Campos avrebbe comunque recapitato ad Allegri un’offerta economica importante. Per il tecnico, con il passaggio al PSG, sarebbero pronti 12 milioni di euro a stagione. L’allenatore bianconero non ha avuto alcun dubbio sulla risposta da recapitare.

Il PSG prova a tentare Allegri, ma la risposta del tecnico è decisa: l’impegno con la Juventus è più forte di tutto il resto

Questa mattina è stata ‘La Gazzetta dello Sport’ a ricostruire quanto avvenuto nella giornata di ieri quando Luis Campos e Massimiliano Allegri sono stati avvistati insieme. Il primo pensiero, con Mauricio Pochettino in procinto di dire addio alla panchina parigina, è stato quello che potesse esserci un contatto in corso per la prossima stagione.

In realtà, in effetti, il PSG avrebbe provato a tentare il tecnico livornese. Offrendogli 12 milioni di euro netti a stagione (alla Juventus ne guadagna 9 a stagione). Ma Allegri avrebbe chiuso immediatamente ad ogni possibilità. La sua risposta sembrerebbe infatti essere stata: “Rimango alla Juve. Ho un impegno con la Juve che va al di là del contratto, per questo motivo resto a Torino”. Ora la sua pretesa è però quella che la Juventus compia un mercato che sia all’altezza.