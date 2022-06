Calciomercato Roma, Mourinho al settimo cielo: è fatta

Altra gioia per Mourinho sul mercato: dopo aver concluso l’acquisto di Matic, la Roma non si ferma

Quello di Matic a parametro zero è stato il primo acquisto della nuova Roma di José Mourinho. L’obiettivo dei giallorossi è quello di migliorare la posizione dello scorso campionato, dove ha conquistato il sesto posto con la vittoria in Conference League. I tifosi e il club vogliono arrivare in Champions, ma per ridurre il gap dalle prime quattro ci sarà bisogno di investimenti. I Friedkin fanno sul serio e vogliono accontentare lo Special One.

Non solo acquisti, la Roma sta lavorando anche a dare un’ossatura precisa alla squadra. E quindi in ambito rinnovi. Ci saranno delle trattative, altre ci sono già state come quella per Jordan Veretout anche se non è andata proprio a buon fine. Uno di quelli che rinnoverà il contratto è Gianluca Mancini, perno della difesa di Mourinho e autore di una stagione importante, soprattutto in campo europeo.

Roma, è fatta per il rinnovo di Mancini: Mourinho esulta

Il contratto di Gianluca Mancini scadeva il 30 giugno 2026. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, è fatta per il rinnovo del difensore italiano fino al 2027: percepirà un ingaggio da 2,8 milioni di euro a stagione più 1 milione di bonus. Una trattativa già impostata nei mesi scorsi e concretizzata proprio in questi giorni. Per Mancini, dunque, la possibilità di diventare una vera e propria colonna della squadra.

La Roma crede molto nelle qualità di Mancini, arrivato nell’estate del 2020 dall’Atalanta e vincitore della Conference League, il primo titolo conquistato dai giallorossi dopo anni di magra. Per Mourinho, dunque, un’altra gioia dopo l’arrivo di Matic, uno dei suoi pupilli, già allenato ai tempi del Manchester United.