Milan, occhio alla beffa: sul bomber l’affondo della Fiorentina

La Fiorentina si inserisce su un obiettivo sensibile del Milan e si porta in pole position per chiudere l’operazione di mercato

Il Milan, dopo il passaggio di proprietà, vuole mantenere il ruolo di reginetta. Una parte da difendere pure sul calciomercato. I rossoneri hanno diverse situazioni ben imbastite come quelle per Renato Sanches e Divock Origi. Gli obiettivi del direttore tecnico Paolo Maldini sono però molteplici e non finiscono qui.

I rossoneri sono ancora alla finestra per Bootman, su cui resiste la forte concorrenza del Newcastle, ma la squadra di Stefano Pioli ricerca qualcosa pure all’interno dei confini italiani. Uno dei nomi accostati riguarda una punta in scadenza ma la chiusura di quest’ultima trattativa è tutt’altro che scontata. Anzi, secondo l’ultima ricostruzione de ‘La Stampa’ vi è un’altra squadra, la Fiorentina, pronta a soffiare l’obiettivo.

Milan, Belotti aspetta i rossoneri ma per ora nessun affondo: la Fiorentina potrebbe approfittarne

Uno dei calciatori maggiormente appetiti in Italia, in questa fase, è Andrea Belotti. L’attaccante è in scadenza con il Torino ed ormai prossimo ad abbracciare, dopo sette anni, una nuova avventura.

Il calciatore bergamasco, scrive “La Stampa”, sta aspettando il Milan ma ad oggi le possibilità maggiori lo vedono nella seconda Fiorentina di Vincenzo Italiano. L’allenatore cerca un bomber per competere in Europa e riconfermarsi in Serie A, per questo motivo il club di Rocco Commisso malgrado le smentite di rito pare si stia muovendo per il ‘Gallo’ ed è in questo momento la pista più concreta per l’attaccante della Nazionale.

Quest’ultimo ha come obiettivo quello di giocare in Europa, requisito che la Fiorentina soddisfa avendo conquistato la qualificazione in Conference League. Per Belotti si è fatto avanti anche il Monza, una soluzione scartata però dal numero nove, nonostante le ambizioni del presidente Silvio Berlusconi.