Calciomercato Napoli, De Laurentiis gongola: l’annuncio è una manna

L’agente di Gerard Deulofeu apre all’arrivo del giocatore spagnolo al Napoli dall’Udinese. La trattativa è quantomai nel vivo.

Il Napoli è pronto a chiudere il primo atteso colpo di mercato per l’attacco. Si tratta di Gerard Deulofeu, in forza all’Udinese e cresciuto nelle fila del Barcellona. Il giocatore è stato predisposto fin dal primo momento a vestire l’azzurro, ma mancano ancora alcuni dettagli nell’accordo per il cartellino tra i due club interessati.

La società friulana puntava ad almeno 20 milioni di euro per cederlo e pare che abbia ricevuto un’offerta che arrivi così in alto, mentre il Napoli oltre non vuole spingersi e arrivare a massimo 18 milioni di euro. La società partenopea temporeggia, anche perché senza definire una cessione, non avrebbe la casella libera per Deulofeu.

Con il giocatore si firmerebbe fino al 2027 a quasi 3 milioni di euro a stagione. Da parte sua Deulofeu insiste e lo fa tramite il suo agente. Matteo Politano e Adam Ounas sono i due indiziati a lasciare il posto al collega. Il primo dei due non sente più la fiducia da parte dell’allenatore e vorrebbe spostarsi in una squadra dov’è sicuro di avere più minuti a disposizione. Per Ounas, invece, ci sarebbe una coincidenza di intenzioni da parte sua e da parte del club: in azzurro difficilmente riuscirebbe ormai a ritagliarsi la sua casella fissa.

Deulofeu-Napoli, l’agente: “Sarebbe felicissimo di venire”

Albert Botines, l’agente dello spagnolo ha dichiarato a microfoni spenti a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “Sarebbe felicissimo di venire a Napoli e ha voglia di giocare la Champions League. Spalletti? Non ci ha ancora parlato, ma sarebbe perfetto e giocherebbe con Osimhen come seconda punta, è un numero 10″.

Il rappresentante del calciatore dell’Udinese ha poi aggiunto: “Dell’accordo sono i due club ad occuparsene”. Dichiarazioni che fanno intendere chiaramente che non basterà la volontà del calciatore, che ha già espresso con abbondanza la sua visione del futuro. Le prossime settimane saranno chiave, ma potrebbero non bastare: il calciomercato è ancora lungo.