“Senza queste due cessioni…”: Napoli, affare Deulofeu ancora bloccato

Gerard Deulofeu è nel mirino del Napoli, ma l’affare ancora non si chiude. Serve prima cedere due azzurri, ecco chi.

Il Napoli continua a studiare ogni soluzione possibile per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Il terzo posto conquistato alla fine della stagione ormai terminata, è un risultato assolutamente positivo che riporta gli azzurri in Champions League e permette anche al club di far respirare le casse. Qualcosa in estate verrà fatto sotto il punto di vista del mercato? Va detto che il Napoli ha già mosso dei passi concreti, a cominciare dalla conferme di Anguissa ma anche l’annuncio di Matias Olivera.

Certo, qualcos’altro andrà fatto. Gli occhi sono puntati in particolare su alcuni elementi che andrebbero a prendere il posto di giocatori in uscita. Il caso Mertens, per esempio, è emblematico. Allo stat attuale delle cose, il giocatore belga non rinnoverà il suo contratto con il Napoli. E cosi il club sta lavorando per rimpiazzarlo, ed il nome è venuto fuori.

Napoli, Deulofeu bloccato: serve vendere due azzurri

Gerard Deulofeu è il giocatore individuato dal Napoli per prendere il posto di Mertens. Profilo ideale sotto il punto di vista tecnico, ed anche il rendimento dell’ultima stagione ha convinto il club. Deulofeu ha giocato un ottimo campionato con l’Udinese, e per questo il Napoli sarebbe pronto a puntare su di lui.

Ma c’è un problema che al momento blocca tutto. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, il Napoli ha bisogno di incasellare due cessioni prima di affondare il colpo per Deulofeu. Politano ed Ounas sono i due azzurri in uscita, serve incassare qualcosa dalle loro cessioni e liberare posto in rosa per permettere a Giuntoli di chiudere il colpo.