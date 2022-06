Donnarumma e Verratti attendono l’azzurro al PSG: confessione a sorpresa

Il PSG continua a fare compere nella Nazionale di Roberto Mancini. Donnarumma e Verratti attendono l’azzurro, c’è la confessione a sorpresa.

L’ultima stagione non è stata certo da incorniciare. E la sola vittoria della Ligue 1 è stato un bottino fin troppo magro per essere considerato tale. Ragion per cui, il PSG adesso vuole far sul serio: Al-Khelaifi non lascia, ma raddoppia. E annuncia battaglia alle big d’Europa.

Per farlo, però, il Paris Saint-Germain è chiamato a muoversi sul mercato. Dopo il super-rinnovo di Kylian Mbappé, il neo-DS Luis Campos è al lavoro per rafforzare e puntellare la rosa parigina.

Tra i tanti obiettivi, diversi sono stelle e assolute sorprese della nostra Serie A. Sì Milan Skriniar, ma anche quel Gianluca Scamacca che ha iniziato a prendersi anche l’azzurro della Nazionale italiana.

Il PSG fa sul serio per Scamacca: arriva la confessione a sorpresa

D’altronde, la colonia tricolore in terra parigina è già ampia. E per Donnarumma e Verratti potrebbe essere giunto il momento di dare il bentrovato ad un altro compagno di Nazionale. Certo, sull’ex PSV Eindhoven resta vivo l’interesse delle big di Italia, ma il PSG appare intenzionato a fare sul serio per lui.

E ad alimentare la suggestione Scamacca al Paris, lo stesso AD del Sassuolo, Giovanni Carnevali ha ‘confessato’ tutto ai microfoni di ‘Sky Sport’: “L’incontro con Luis Campos c’è stato in occasione della finale di Champions League, ma siamo grandi amici. Poi è chiaro, nella nostra chiacchierata si è fatto riferimento a diversi giocatori e Scamacca e senz’altro uno di questi. Ha suscitato l’interesse di tante società”.

Parole chiare, quelle del numero uno del Sassuolo, che si è sbottonato fino ad un certo punto sul futuro del gioiellino neroverde. Un gioiellino di talento, ma anche e soprattutto di valore: per convincere il Sassuolo a cederlo ci vorranno oltre di 40-45 milioni di euro.