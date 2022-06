Niente più Italia per i due big: la decisione del club gela il CT

Stanno per cominciare gli Europei Under 19 e nell’Italia mancheranno due figure, tra le più in evidenza del momento.

A partire dal prossimo sabato 18 giugno fino al 1 agosto, il calcio Under 19 sarà protagonista. Si disputa, infatti, l’edizione 2022 degli Europei di categoria e ne farà parte anche l’Italia. Il Ct Carmine Nunziata insieme al gruppo azzurro è partito in queste ultime ore alla volta di Samorin, città vicina a Bratislava, dove l’Italia alloggerà durante il torneo.

La formazione azzurra si trova nel Gruppo A. Un girone piuttosto impegnativo poiché ci sarà lo scontro con la Francia e quello con i padroni di casa della Slovacchia. L’esordio, invece, sarà sabato contro la Romania.

Gli azzurri dovranno raggiungere almeno il secondo posto in classifica per garantirsi l’accesso alle semifinali del torneo. Un appuntamento molto importante, poiché quest’anno garantirà anche la qualificazione alla Fifa Under 20 World Cup, in programma l’anno prossimo in Indonesia.

Europei Under 19, l’Italia senza Gnonto e Scalvini: la scelta di Nunziata

Il Ct Nunziata ha così compiuto le sue scelte e diramato la lista dei 20 giocatori italiani, che parteciperanno alla kermesse. Fa rumore l’assenza di Wilfried Gnonto e Giorgio Scalvini. Tuttavia, è ben noto che siano già stati convocati dalla Nazionale maggiore di Mancini per la Nations League, sebbene avrebbero dovuto far parte ancora della categoria Under 19. Entrambi i giocatori avevano dato disponibilità a Nunziata per gli Europei, ma Zurigo e Atalanta, club proprietari del cartellino dei due, hanno proposto delle rimostranze. La competizione, infatti, si disputa in date diverse da quelle indicate dalla FIFA per il rilascio dei calciatori dai club alle Nazionali. La FIGC ha quindi ritenuto opportuno ascoltare le criticità evidenziate.

Di seguito l’elenco definitivo dei convocati:

Portieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Gioele Zacchi (Sassuolo);

Difensori: Diego Coppola (Hellas Verona), Alessandro Fontanarosa (Inter), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Gabriele Mulazzi (Juventus), Riccardo Stivanello (Bologna), Filippo Terracciano (Hellas Verona), Riccardo Turicchia (Juventus);

Centrocampisti: Cesare Casadei (Inter), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Giovanni Fabbian (Inter), Giacomo Faticanti (Roma), Jacopo Fazzini (Empoli), Samuel Giovane (Atalanta), Fabio Miretti (Juventus);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo (Napoli), Tommaso Baldanzi (Empoli), Marco Nasti (Milan), Cristian Volpato (Roma).