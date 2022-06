“La peggior papera…”: Donnarumma, duro attacco dopo l’intervista

Momento di grande tensione per Gigio Donnarumma. Per il portiere del Paris Saint Germain arriva l’attacco in pubblico.

Non si placano le polemiche attorno a Gigio Donnarumma, soprattutto dopo la partita giocata dall’Italia contro la Germania. Una stagione ricca di difficoltà per l’ex portiere del Milan, che in casa Paris Saint Germain ha trovato non pochi problemi. L’alternanza con Keylor Navas ha messo in difficoltà l’estremo difensore nativo di Castellammare di Stabia, che non ha trovato quella titolarità che evidentemente si aspettava una volta approdato a Parigi.

Un rendimento altalenante che ha evidentemente condizionato anche la sua esperienza con la nazionale italiana. Qualche errore di troppo, e quella che è stata una papera pesante contro la Germania in Nations League. E cosi anche un po’ di tensione nel post partita, con l’intervista di Gigio insieme alla giornalista RAI che lo ha visto particolarmente nervoso nella risposta ad una domanda fatta in diretta.

Donnarumma, attacco pesantissimo dopo l’intervista

“Non è la prima volta che ti capita questo tipo di incertezza…”, l’osservazione della giornalista alla quale è arrivata prontamente la risposta stizzita di Gigio. “Vuoi dare la colpa a me? Quando mi è capitato? Col Real Madrid, col fallo. Va be’ dai… se vogliamo fare polemica su queste cose, facciamole”, le parole di Gigio che hanno fatto ulteriormente discutere.

E cosi ad analizzare la situazione di Donnarruma ci ha pensato Guido Vaciago, direttore di ‘Tuttosport’, che ha riservato anche un attacco pesante al portiere del Paris Saint Germain. “La maleducazione è stata la peggiore papera di Donnarumma”, ha bacchettato Vaciago. “Comprensibile tensione e frustrazione, ma altri grandi campioni non si sarebbero rivolti così a un giornalista per rispondere a una domanda posta in modo pacato e analitico”, ha ancora proseguito il direttore del quotidiano.