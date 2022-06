Italia, Gnonto e il ritorno in Serie A: la rivelazione spiazza tutti

Dopo aver segnato nella sconfitta dell’Italia contro la Germania, c’è stata un’importante rilevazione sul futuro di Gnonto.

Dopo tre ottime partite, l’Italia ieri sera è crollata in trasferta contro la Germania di Flick. Gli azzurri, infatti, hanno perso per 5-2 contro i tedeschi. Gli uomini di Roberto Mancini hanno avuto anche la prima occasione del match con Raspadori (gran parata di Neuer), ma poi è cominciato il monologo dei padroni di casa.

Mancini ha così commentato la dura sconfitta ai microfoni di ‘Rai Sport’: “Loro sono veramente forti, ma è stato un peccato chiudere così. Abbiamo commesso tanti errori, anche se siamo riusciti a fare qualcosa di buono. Questa sconfitta comunque non vanifica ciò che è stato fatto. I giovani che hanno giocato sono stati bravi”.

Tra le pochissime note liete di ieri, infatti, bisogna annovera le prestazioni di Gnonto e Scalvini. Con il primo che è diventato il più giovane marcatore di tutti i tempi della nazionale italiana. Proprio sul calciatore dello Zurigo c’è stata un’importantissima rivelazione sul suo futuro.

Italia, la rilevazione del padre di Gnonto: “Vuole tornare all’Inter”

Boris Gnonto, padre dell’attaccante, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni del programma ‘Un Giorno da Pecora’ in onda su Rai Radio 1: “L’ho sentito questa mattina, era abbattuto ed arrabbiato, adesso non tornerà neanche a casa perché è stato convocato dall’Italia Under 19. Il suo futuro? Vedremo il mercato, ho letto l’interesse del Monza e Torino ma il suo sogno è tornare all’Inter”.

Il calciatore, di fatto, è cresciuto nel vivaio dell’Inter, ma poi ha deciso di trasferirsi in Svizzera nello Zurigo per avere la certezza di giocare con una certa continuità.Gnonto è stato premiato per la sua scelta, visto che in due anni è riuscito a disputare ben 62 partite, in cui ha anche segnato 11 gol. Il presidente del club svizzero, intanto, ha affermato che l’attaccante esterno si muoverà solo per offerte provenienti da grandi club.