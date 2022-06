“Non posso sbagliare”: Juventus, l’annuncio dell’obiettivo è chiarissimo

Non ci sono stati ancora annunci ufficiali sul mercato della Juventus. Cosi arrivano le parole dell’obiettivo bianconero.

Per la Juventus sarà un’estate decisiva. Il club è chiamato a muoversi in maniera concreta ma anche oculata sul mercato, nella speranza di regalare a Massimiliano Allegri dei giocatori chiave per rinforzare la rosa. La verità è che, al momento, la situazione è sostanzialmente in una fase di stallo.

Ci sono tanti nomi accostati alla Vecchia Signora, ma per il momento non si è andati a concludere alcun tipo di operazione. Dopo l’arrivo di Vlahovic è stato chiaro fin da subito che per la Juventus grandi investimento non ci sarebbero stati, a meno di cessioni importanti tali da far entrare consistenti somme di denaro nelle casse del club.

Ecco perchè molto di quello che è il mercato in entrata passa, chiaramente, da quello che Cherubini ed Arrivabene riusciranno a fare per quanto riguarda le uscite. C’è un nome, su tutti, che in queste settimane sta facendo sognare i tifosi, e che ad oggi sarebbe l’unico colpo che concretamente dovrebbe arrivare a compimento.

Juventus, l’annuncio di Pogba sul futuro

Del ritorno di Paul Pogba alla Juventus si parla da settimane, per non dire da mesi. Nonostante l’inserimento del Paris Saint Germain, che avrebbe volentieri portato il centrocampista a Parigi, ad oggi pare che la soluzione bianconera sia quella più probabile e gradita dallo stesso giocatore.

L’addio al Manchester United sarà un passaggio importantissimo per la carriera di Pogba, che dovrà trovare il club giusto per rilanciarsi a livello europeo e dimostrare nuovamente di essere un giocatore dai valori assoluti.

Il giocatore ha parlato ai microfoni di ‘Amazon Prime Video’ proprio del suo futuro, rilasciando delle dichiarazioni molto nette. “Oggi sono a un punto cruciale della mia carriera. Devo prendere delle decisioni importanti che determineranno il mio futuro. E non ho il diritto di sbagliare“, le parole del giocatore all’interno della docu-serie a lui dedicata.