Calciomercato Juventus, niente più Zaniolo: ecco il nuovo jolly per Allegri

La Juventus potrebbe abbandonare la pista che porta a Nicolò Zaniolo. La dirigenza è pronta a regalare ad Allegri un altro calciatore.

Nicolò Zaniolo è senz’altro un nome molto suggestivo per il mercato della Juventus. Il giovane talento della Roma, classe ’99 ma con già più di 100 presenze in giallorosso, è un profilo che farebbe impazzire i tifosi.

Come da tradizione la Juventus è sempre molto attenta sul mercato italiano. I bianconeri dopo qualche anno di spese all’estero, vorrebbero ricreare il celebre blocco dell‘ItalJuve che, con i vari Buffon, Bonucci, Chiellini, Pirlo, ecc… tanti successi aveva portato dalle parti dello Stadium.

Anche per questo motivo l’ipotesi Zaniolo, uno dei perni della nazionale italiana di Roberto Mancini, era diventata così suggestiva. Solo che, stando a quanto raccolto dai colleghi di Sky Sport, i dirigenti della Juventus avrebbero deciso di virare su altro. Sempre italiano, ma meno giovane. Stiamo parlando di Domenico Berardi del Sassuolo.

Juventus, è Berardi il regalo per il tecnico Allegri

Sono diverse estati che Berardi aspetta il salto in una big. Nel frattempo il classe ’94 ha continuato a fornire ottime prestazioni con la casacca neroverde el Sassuolo. Sembrerebbe però che questo fatidico momento sia arrivato e che Berardi possa essere il prossimo colpo in avanti per la Juventus.

La dirigenza bianconera sarebbe quindi pronta a lasciare da parte ogni ipotesi per Zaniolo, decisamente più costoso e difficile da strappare alla Roma, per concentrarsi sull’attaccante del Sassuolo. A pesare sarebbe la maggiore maturità di Berardi, ritenuto a questo punto un profilo più adatto. Occhio però alla concorrenza. Perché l’attaccante del Sassuolo interessa anche al Milan. Per regalare il jolly offensivo a Massimiliano Allegri, Agnelli e gli altri dirigenti bianconeri dovranno quindi giocare su due fronti: convincere il Sassuolo e superare la concorrenza del Milan.