La Roma punta al gioiello del Real Madrid: serve un’uscita

Serve un’uscita alla Roma per concretizzare l’interesse per un gioiello del Real Madrid: tutti i dettagli

L’obiettivo della nuova Roma di José Mourinho sarà quello di migliorare la qualificazione in Europa League della prossima stagione. La vittoria della Conference ha sbloccato il calcio italiano in Europa, tornato vittorioso per la prima volta dopo dodici anni. La rosa, però, avrà bisogno di modifiche per puntare a qualcosa di ancor più importante. Tiago Pinto ha già accolto Svilar e Matic, e sta puntando anche su Celik del Lille.

Mourinho dà tanto appeal alla Roma sul mercato, e Tiago Pinto è al lavoro per rinforzare soprattutto il reparto offensivo. Mancano infatti delle alternative agli uomini in attacco dello Special One, costretti a fare gli straordinari. Ed è stato registrato nelle ultime ore l’interesse per Reinier del Real Madrid.

Roma, occhi puntati su Reinier

Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, la Roma ha messo nel mirino Reinier del Real Madrid. L’esterno offensivo brasiliano, capace anche di giocare come trequartista, è reduce da un prestito biennale al Borussia Dortmund. In Serie A, oltre ai giallorossi, c’è anche l’Udinese che vorrebbe puntare su Reinier: a maggior ragione nel momento in cui il Napoli ha messo nel mirino Deulofeu.

Per quanto riguarda la Roma, però, non ci sarebbe ancora nulla di concreto. All’eventuale entrata di Reinier, infatti, dovrebbe corrispondere una cessione. Tiago Pinto dovrebbe cedere uno tra Carles Perez ed El Shaarawy per concedere a Mourinho di allenare il jolly dei Blancos. Il brasiliano nell’ultima stagione ha disputato venti presenze, quasi mai da titolare, e ha bisogno di rilanciarsi.